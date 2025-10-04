Європа не повинна прирікати Україну на війну виснаження, - ексголова військової розвідки Фінляндії Товері

Про це в етері Еспресо заявив колишній голова військової розвідки Фінляндії, депутат Європарламенту Пекка Товері.

"Європі слід думати не лише про короткотермінові національні інтереси, а передусім про потреби України. Потрібно бути готовими піти на розрахований ризик і використати частину наших запасів, щоб надати Україні те, що їй дійсно потрібно. У Європи ще багато матеріальних ресурсів: понад 5 000 основних бойових танків, тисячі артилерійських систем і мільйони снарядів на складах, і щомісяця ми виробляємо все більше.Якщо буде політичне рішення, ми зможемо надати Україні необхідну підтримку", - пояснив Товері.

Депутат Європарламенту наголосив, що Європа має посилювати спроможності України завдавати далекобійних ударів по території РФ.

"Однак важливо також вчитися на тому, як ведеться ця війна. Ми не повинні прирікати Україну на війну виснаження на фронті, де Росія кидає дрібні піхотні підрозділи й покладається на артилерію, щоб завдати масових втрат. Потрібно більше підтримувати здатності України до далекого ураження.Українці показали, наскільки ефективними можуть бути вітчизняні дрони та ракети проти енергетичної інфраструктури Росії. Приблизно чверть нафтогалузевої інфраструктури Росії пошкоджена, і нестача пального відчутна по всій країні", - додав він.

Він зауважив, що завдяки можливості завдавати далекобійних ударів Україна може значно послабити російську промисловість та економіку.

"Нам слід інвестувати більше у власні далекобійні системи, щоб виробляти значно більше крилатих ракет типу Taurus і Storm Shadow і робити це швидше. Також треба допомагати Україні розвивати подібні спроможності, щоб вона могла ефективніше вести удари на далеку відстань. За допомогою таких систем Україна може суттєво послабити російську воєнну промисловість і економіку", - підсумував депутат.