Євросоюз може обмежити пересування дипломатів із РФ, - Politico
Євросоюз планує обмежити поїздки російських дипломатів країною, в якій вони акредитовані, і таким чином заборонити їм пересуватися іншими країнами Шенгенської зони
Про це повідомляє Politico.
За даними джерел серед дипломатів, знайомих із планом, така пропозиція включена до 13-го пакету європейських санкцій проти Росії.
Ця пропозиція є давнім проханням Чехії, яка минулого року наполягала на припиненні свободи пересування російських дипломатів. Зокрема, чеський уряд наполягав, щоб російським дипломатам видавали спеціальні візи та посвідки на проживання.
Однак, за даними Politico, поки що неясно, як план буде реалізовано, адже поїздки всередині Шенгенської зони часто не контролюється.
Джерела видання зазначають, що Єврокомісія також розширить списки російських компаній, яким європейські фірми не можуть продавати товари подвійного призначення та військову продукцію.
- Напередодні стало відомо, що у наступному 13-му пакеті санкцій проти РФ Європейська комісія не додасть нових заборон на імпорт російських товарів, аби встигнути ухвалити його до другої річниці вторгнення в Україну. Боррель заявив, що нові санкції будуть також для іноземних фірм, які допомагають РФ обходити санкції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.05
- EUR Купівля 40.57Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе