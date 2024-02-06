Євросоюз може обмежити пересування дипломатів із РФ, - Politico

Про це повідомляє Politico.

За даними джерел серед дипломатів, знайомих із планом, така пропозиція включена до 13-го пакету європейських санкцій проти Росії.

Ця пропозиція є давнім проханням Чехії, яка минулого року наполягала на припиненні свободи пересування російських дипломатів. Зокрема, чеський уряд наполягав, щоб російським дипломатам видавали спеціальні візи та посвідки на проживання.

Однак, за даними Politico, поки що неясно, як план буде реалізовано, адже поїздки всередині Шенгенської зони часто не контролюється.

Джерела видання зазначають, що Єврокомісія також розширить списки російських компаній, яким європейські фірми не можуть продавати товари подвійного призначення та військову продукцію.