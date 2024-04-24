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ФАБи, FPV, нічні штурми: військовий ЗСУ Фірсов розповів про тактику ворога та особливості застосування ним дронів

24 квітня, 2024 середа
19:07
Війна з Росією Львівські десантники під Бахмутом зупинили ворожий наступ і знищити бронетехніку РФ

Командир взводу FPV-дронів 109-го батальйону та екснардеп Єгор Фірсов розкриває деталі тактики ворога, які включають спеціалізовані екіпажі для збивання БПЛА та широке використання артилерії

Про це він сказав у етері Еспресо.

"Мангали" на танках: ми всі з цього сміялись, згадуєте, ці картинки? Насправді це дуже ефективно, тому що ми, наприклад, не можемо повноцінно уразити FPV-дроном танк, бо він захищений такою спорудою. Я не танкіст, але те, що ми, як оператори FPV-дронів не можемо ефективно знищити танк, який обладнаний такими захисними штуками - це факт. На превеликий жаль, я бачу, що деяка наша техніка нехтує таким ось оснащенням, скажімо. Це дозволяє, звичайно, ворожому оператору FPV-дрона краще знищити нашу техніку", - пояснив командир взводу FPV-дронів.

Російський танк-мангал

На фото російський "танк-мангал"
Скриншот з відео

Фірсов наголосив, що на фронті у ворога є перевага, бо він починає глибше обдумати свою тактику.

"Я вам так скажу: десь 30-40 FPV-дронів ворог збив рушницями, не автоматами Калашникова, а спеціальними рушницями, дробовиками. Я так розумію в них працюють цілі екіпажі, які чергують і захищають. Летимо на самохідну артилерійську установку, яка кошмарить нашу піхоту, ми пролітаємо РЕБи, але ще головне пролетіти оцей ворожий екіпаж, який починає патрулювати і якщо він почув, що летить пташка FPV, він починає по ній гатити, тобто це орки спеціально під цю функцію - збивати дробовиками FPV-дрони", - розповів  військовослужбовець 109-го батальйону.

За його словами, тактика ворога не змінилась, вона відшліфовувалась від бахмутського наступу малих груп і до того, що було в Авдіївці: "Це зараз впроваджується ворогом по всій лінії фронту - починаючи від Вугледара, закінчуючи у самий кінець до Лимана - це широке використання ФАБів, літаків, це вся артилерія летить і, на жаль, ворог продовжує нас переважати в артилерійських установках і снарядах, і це малі групи переважно вночі, штурми наших позицій".

  • Українські військові почали все частіше використовувати FPV-дрони на фронті. Саме так Україна протистоїть РФ поки чекає допомогу від Заходу, повідомляє Foreign Policy, посилаючись на представника НАТО.

Теги:
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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