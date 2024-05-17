Гелікоптер, два літаки та 1410 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
Протягом минулої доби українці бійці ліквідували щонайменше 1410 російських окупантів. Також було знищено ворожий гелікоптер та два літаки
Про це 17 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 489 870 (+1410) осіб,
- танків ‒ 7547 (+18) од,
- бойових броньованих машин - 14 552 (+14) од,
- артилерійських систем – 12 603 (+38) од,
- РСЗВ – 1071 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 800 (+2) од,
- літаків – 353 (+2) од,
- гелікоптерів – 326 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 073 (+45) од,
- крилатих ракет ‒ 2200 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 104 (+56) од,
- спеціальної техніки ‒ 2069 (+7) од.
Протягом доби четверга, 17 травня, на фронті відбулось 114 бойових зіткнень. У Вовчанську Харківської області ситуація контрольована.
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