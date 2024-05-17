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Гелікоптер, два літаки та 1410 військових: втрати РФ за добу війни в Україні

17 травня, 2024 п'ятниця
07:39
Війна з Росією втрати ворога
Зміст

Протягом минулої доби українці бійці ліквідували щонайменше 1410 російських окупантів. Також було знищено ворожий гелікоптер та два літаки

Про це 17 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 489 870 (+1410) осіб,
  • танків ‒ 7547 (+18) од,
  • бойових броньованих машин - 14 552 (+14) од,
  • артилерійських систем – 12 603 (+38) од,
  • РСЗВ – 1071 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 800 (+2) од,
  • літаків – 353 (+2) од,
  • гелікоптерів – 326 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 073 (+45) од,
  • крилатих ракет ‒ 2200 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 104 (+56) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2069 (+7) од.

Протягом доби четверга, 17 травня, на фронті відбулось 114 бойових зіткнень. У Вовчанську Харківської області ситуація контрольована.

Теги:
російська армія
ЗСУ
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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