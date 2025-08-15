"Громада підтримує ідею кладовища, але має бути відповідальний підхід": житель Мархалівки про ризики створення Нацмеморіалу

Про це в ефірі Еспресо заявив мешканець Мархалівки та голова ГО "Мархалівка.Підтримка" Олександр Давиденко.

"Жителі Мархалівки взагалі підтримують ідею. Щобільше, я був залучений до координаційної ради. Минулого жовтня пройшло перше засідання координаційної ради. Це мертвонароджена дитина, яка була створена Міністерством ветеранів для того щоби координувати цю проблему із громадою, комунікувати. І після першого засідання вона благополучно припинила своє існування, принаймні засідання більше жодного не було", - сказав він.

Давиденко наголосив, що мешканці Мархалівки з першого дня говорили про те, що підтримують цю ідею, але треба підійти до цього з повною відповідальністю.

"Це ліс, це частина лісу, яка в сукупності є таким охоронним поясом для Києва, легенями Києва і так далі. У лісі жодним чином не може бути розташований подібний об'єкт. Для цього повинна вибрати бути вибрана адекватна ділянка. Чисто там, де немає ґрунтових вод, відповідно, тому що це найбільший ризик. Ризик для самого Києва і Київ це мусить зрозуміти, тому що такий масштаб 130 000 традиційних поховань. Не йдеться про колумбарні, хоча тут так само планується розташувати крематорій", - додав активіст.

Він заявив, що основний ризик є той, що, по-перше, труїться вода, має перспективу отруєння, а по-друге, знову ж таки знищуються три річки.

"XXI століття, століття проблеми води. Номер один, проблема води. І ми в цей час висушуємо практично три річки. Ми намагаємося їх висушити, але намагання ці марні. І ще раз, мешканці повністю підтримують ідею. Щобільше, вони готові долучитися до обговорення концепції", - зазначив Давиденко.

Активіст розповів, як до них приїжджав Гуманітарний комітет ВР до нас десь в травні.

"Очільник так само був тут, дивився на це все безчинство і ставив питання безпосередньо забудовнику: "А власне, яка концепція?". На що забудовник сказав: "Допоки ми воюємо, вона не є не сформована концепція, просто будемо ховати". Тобто це просто кладовище. А якщо чесно, якщо відверто, то це просто продовження Київського міського кладовища. До того, що вже має 20 чи 30 тис. поховань і воно закрите. І там досі ведуться підхоронення, часом бувають. І я запрошую всіх бажаючих подивитися на тій ямі, якій вириті. Скрізь буде вода стояти, тому що тут тотальне водяне дзеркало", - підсумував він.