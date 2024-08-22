Губернатор Брянської області заявив про нібито спробу української ДРГ прорвати кордон

Про це він написав у Telegram.

"21 серпня у Климівському районі Брянської області припинено спробу проникнення української ДРГ на територію Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

За його словами, російські бійці нібито завдали вогневої поразки та запобігли прориву кордону.

Натомість Telegram-канал SHOT повідомив, що ДРГ буцімто налічувала близько 200 бійців ЗСУ.

"Переміщення ворожої групи поблизу кордону виявили близько 19 години вечора. Після цього їй було завдано вогневої поразки, зсушники були змушені відступити з втратами", - пишуть пропагандисти.