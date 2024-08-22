Губернатор Брянської області заявив про нібито спробу української ДРГ прорвати кордон
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що українська диверсійно-розвідувальна група нібито намагалася прорвати кордон
Про це він написав у Telegram.
"21 серпня у Климівському районі Брянської області припинено спробу проникнення української ДРГ на територію Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
За його словами, російські бійці нібито завдали вогневої поразки та запобігли прориву кордону.
Натомість Telegram-канал SHOT повідомив, що ДРГ буцімто налічувала близько 200 бійців ЗСУ.
"Переміщення ворожої групи поблизу кордону виявили близько 19 години вечора. Після цього їй було завдано вогневої поразки, зсушники були змушені відступити з втратами", - пишуть пропагандисти.
- Вночі суботи, 10 серпня, у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.
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