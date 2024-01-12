Гуменюк розповіла, чому РФ вже тиждень не виводить у Чорне море ракетоносії

Про це Гуменюк повідомила в етері телемарафону.

"Море продовжує штормити. Погода не збирається покращуватись у найближчі кілька днів точно. У зв'язку з цим корабельне угрупування ворога дуже згорнуте, компактне", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що в Чорному морі перебувають лише патрульні кораблі та катери РФ, які відслідковують безпекову ситуацію навколо пункту базування Новоросійська.

"У нашій зоні відповідальності не спостерігається виходу на рубежі ракетоносіїв уже протягом тижня. Вони перебувають у пунктах базування", - додала Гуменюк.

Крім того, у зв'язку з погіршенням погодних умов росіяни в чотири рази скоротили наземні штурми. Також поменшало вильотів ворожої авіації.