ГУР морським дроном ліквідувало 5 російських водолазів у бухті Новоросійська

Про це інформує Головне управління розвідки.

Вказано, що один з українських ударних морських дронів прорвався до бухти російського Новоросійська, де перебувають кораблі Чорноморського флоту. Унаслідок дії засобів РЕБ він втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Невдовзі російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник з бухти для дослідження.

"Виконувати завдання послали групу з п’ятьох елітних водолазів-розвідників військово-морського флоту держави-агресора Росії з-поміж т.зв. ПДСЗ (підводні диверсійні сили та засоби) - це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням", - йдеться у повідомленні.

Утім, дрон здетонував під час маніпуляцій, ліквідувавши п'ятьох російських водолазів.

"Серед особового складу російського флоту, який базується у Новоросійську, лунає гостре невдоволення безглуздим "мʼясним" наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи", - додали в ГУР.