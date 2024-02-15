ГУР попередило про початок інформоперації РФ для виправдання агресії проти України

Про це пише ГУР.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує про початок активної фази інформаційної операції держави-агресора росії під назвою "Перун", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росія планує залучити іноземних журналістів, медійників та блогерів для цієї операції. Вони намагатимуться виправдати агресію РФ проти України та висвітлити ситуацію довкола України з вигідних для Кремля позицій.