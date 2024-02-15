ГУР попередило про початок інформоперації РФ для виправдання агресії проти України
Українська розвідка заявила про початок активної фази інформаційної операції Росії "Перун", яка налаштована на виправдання агресії проти України
Про це пише ГУР.
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує про початок активної фази інформаційної операції держави-агресора росії під назвою "Перун", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Росія планує залучити іноземних журналістів, медійників та блогерів для цієї операції. Вони намагатимуться виправдати агресію РФ проти України та висвітлити ситуацію довкола України з вигідних для Кремля позицій.
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