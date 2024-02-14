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"Буданов за наказом Зеленського готував замах на Макрона": роспропаганда запустила новий фейк

14 лютого, 2024 середа
22:08
Світ Кирило Буданов (в центрі)

Російська пропаганда запустила фейк, нібито президент Франції Емманюель Макрон скасував візит до Києва через підготовку замаху на нього

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"У РФ брешуть, що вбивство Макрона нібито готував очільник ГУР України Кирило Буданов за наказом президента Володимира Зеленського, але про це главу Франції попередили люди з "оточення Валерія Залужного", - розповіли у ЦПД.

За інформацією Центру, джерелом для російських медіа став нібито сюжет французького телеканалу France 24, який має всі ознаки діпфейку.

У ЦПД з'ясували, що на офіційному сайті France 24 подібний сюжет відсутній. А до поширення фейкового наративу долучили, зокрема, заступника голови ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

"Попри очевидну безглуздість звинувачень, поширюючи цей фейк російська пропаганда намагається дискредитувати Українську державу, зруйнувати довіру між Україною та її партнерами і посіяти розбрат всередині країни", - йдеться у повідомленні.

  • 11 лютого з'явилась інформація, що президент Франції Емманюель Макрон відмовився від попередньо запланованої поїздки до України.
Теги:
Україна
Росія
Франція
Дмитро Медведєв
Володимир Зеленський
Війна з Росією
фейк
Емманюель Макрон
пропаганда
Валерій Залужний
Кирило Буданов
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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