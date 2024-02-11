Макрон відклав відвідини Одеси та Києва, - ЗМІ

Таке рішення, нібито прийняте "з міркувань безпеки", викликало занепокоєння серед французьких та українських урядовців і дипломатів, повідомило у неділю, 11 лютого 2024 року, паризьке ділове видання Challenges.fr.

Візит планувався на 13-14 лютого.

"Еммануель Макрон мав поїхати до Одеси, частково побудованого французами символічного міста, перед тим, як вирушити до Києва", - зазначає Challenges.fr.

За інформацією видання, програма візиту містила "важливий економічний компонент, пов’язаний з реконструкцією країни (України - ред.)".

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Йдеться про початок роботи фонду, що розпоряджатиметься 200 мільйонів євро, зібраних у вигляді пожертвувань для цивільних проектів.

"Глава французької держави також мав оформити прихід Французького агентства розвитку (AFD) як координатора французької допомоги Україні", - йдеться у матеріалі Challenges.fr.