Потрібні дрони, артилерія, РЕБ та ППО: Зеленський звернувся до Макрона

Про це повідомляє пресслужба Зеленського.

"Провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Висловив найщиріші співчуття рідним та близьким французьких гуманітарних працівників, які загинули від російського удару по Херсонщині, побажав найшвидшого одужання пораненим", - йдеться в повідомленні.

Лідери країн обговорили поточну ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема дрони, артилерійські системи та снаряди, засоби РЕБ і системи ППО, від переносних до далекобійних.

Читайте також: Знищити позицію ворога за декілька хвилин: французька САУ CAESAR в руках ЗСУ

Зеленський подякував за започаткування Францією та США Коаліції артилерії, у межах якої Париж виготовить і передасть Україні десятки артилерійських систем "Цезар", а також снарядів до них.

Окрім того, президенти України та Франції поспілкувалися про підготовку двостороннього документа щодо безпекових гарантій у межах Вільнюської декларації G7.

"Активна підготовка провідними європейськими країнами двосторонніх безпекових угод демонструє лідерство Європи, мотивує українське суспільство та воїнів і посилає потужні сигнали Росії щодо неослабної підтримки Європою України", - наголосив Зеленський.