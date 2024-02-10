Потрібні дрони, артилерія, РЕБ та ППО: Зеленський звернувся до Макрона
10 лютого президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном, з яким обговорив оборонні потреби України
Про це повідомляє пресслужба Зеленського.
"Провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Висловив найщиріші співчуття рідним та близьким французьких гуманітарних працівників, які загинули від російського удару по Херсонщині, побажав найшвидшого одужання пораненим", - йдеться в повідомленні.
Лідери країн обговорили поточну ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема дрони, артилерійські системи та снаряди, засоби РЕБ і системи ППО, від переносних до далекобійних.
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Зеленський подякував за започаткування Францією та США Коаліції артилерії, у межах якої Париж виготовить і передасть Україні десятки артилерійських систем "Цезар", а також снарядів до них.
Окрім того, президенти України та Франції поспілкувалися про підготовку двостороннього документа щодо безпекових гарантій у межах Вільнюської декларації G7.
"Активна підготовка провідними європейськими країнами двосторонніх безпекових угод демонструє лідерство Європи, мотивує українське суспільство та воїнів і посилає потужні сигнали Росії щодо неослабної підтримки Європою України", - наголосив Зеленський.
- Франція "найближчими тижнями" поставить Україні шість самохідних гаубиць Caesar, а потім впродовж приблизно року – ще 72.
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