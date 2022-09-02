Знищити позицію ворога за декілька хвилин: французька САУ CAESAR в руках ЗСУ

Французька САУ CAESAR у війні проти РФ

Збройні сили України вже декілька місяців нищать окупантів з сучасної 155-мм САУ CAESAR — вперше ця артсистема «засвітилася» в Україні ще наприкінці травня цього року, тоді ж стало відомо, що цією сучасною зброєю в ЗСУ посилили 55-у окрему артилерійську бригаду «Запорізька Січ».

Перші кадри САУ CAESAR в Україні

Українські військові безпосередньо на полі бою пересвідчилися, наскільки ефективно ця САУ може утилізувати ворога. Наприклад, у пресслужбі Угрупування Об’єднаних Сил ЗСУ розповіли про епізод, коли група з трьох САУ CAESAR менш ніж за хвилину стрільби на відстані 22,1 км знищила два ворожі танки, дві БМД та одну вантажівку з боєкомплектом.

Фото: https://www.defesanet.com.br

САУ CAESAR з активно-реактивним снарядом може нищити цілі на відстань понад 50 км

Водночас на початку червня французький телеканал France 2 розповів про САУ CAESAR іншу цікаву деталь — батарея з шести цих самохідних артустановок в руках українських військових орієнтовно за місяць-півтора бойових дій знищила аж 80 гармат рашистів. Причому цілі знищувалися переважно на дальність до 17 км, що свідчить про здатність цієї САУ швидко відстрілятися по цілі та покинути позицію до того, як ворог зможе відправити снаряди у відповідь.

Які переваги має САУ CAESAR

Французька САУ CAESAR разом з німецькою PzH 2000 та шведською Archer вважаються одними з найкращих у світі. Щодо CAESAR, то тут можна відзначити наступні вже традиційні для новітніх САУ переваги.

По-перше, це далекобійність цієї САУ. Збройні Сили України вже мають далекобійні активно-реактивні снаряди, з якими CAESAR може вести вогонь на понад 50 км. Крім того, ці снаряди також оснащені підривачами FU RALEC DE F3 з функцією повітряного підриву, завдяки якій можна збільшити площу ураження цілей.

По-друге, це висока точність та швидкість виконання бойової задачі цією самохідною артилерійською установкою. Так, CAESAR має цифрову систему управління вогнем, завдяки якій відкрити вогонь можна менш як за хвилину після зайняття позиції — задача розрахунку гармати полягає в тому, щоб ввести координати — це можна зробити у будь-який момент, навіть тоді, коли САУ лише вирушила на позицію.

Олексій Левков, журналіст Defense Express - спеціально для Espreso.tv