ГУР: сервери і мережі РФ - законна ціль для українських кіберфахівців
Операція у кіберпросторі Росії, внаслідок якої зламано сервер міноборони РФ та припинено функціонування спецзв’язку між підрозділами ворога, продовжується
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк у коментарі Суспільному.
"Кібератака триває. Ми зараз знімаємо інформацію, яка нам потрібна для того, щоб потім її проаналізувати та передати до підрозділів Сил безпеки та оборони України для подальшого ураження тих цілей, які вказані у документах на цих серверах", - представник української розвідки.
Він додав, що атаки у кіберпросторі Росії триватимуть і надалі.
"Подібні сервери та мережі - законна ціль для наших кіберфахівців та Сил безпеки й оборони України. Тож такі атаки будуть продовжуватись", - наголосив Черняк.
- Напередодні ГУР здійснило успішну кібератаку на сервер міністерства оборони РФ, який окупанти використовують для спецзв’язку.
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