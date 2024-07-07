ГУР уразило військові об’єкти росіян у тимчасово окупованих Дебальцевому та Новолуганському
6 липня українська розвідка виявила та уразила центр логістики росіян в окупованому Дебальцевому та дороговартісну російську автоматизовану станцію встановлення перешкод у Новолуганському
Про це повідомляє пресслужба ГУР.
"6 липня 2024 року розвідники департаменту активних дій ГУР МО України у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах держави-агресора Росії на тимчасово окупованих територіях Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у Дебальцевому вдарили по логістичному центру, де загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпасів.
У Новолуганському українські військові спалили дороговартісну російську автоматизовану станцію встановлення перешкод Р-330Ж "житєл".
Фото: https://t.me/DIUkraine
Фото: https://t.me/DIUkraine
Фото: https://t.me/DIUkraine
- Оператори підрозділу ГУР МО України Ghost завдали чергової серії успішних fpv-ударів по цілях російських окупантів і назвали, яку техніку та обладнання втратили загарбники.
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