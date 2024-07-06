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ГУР атакувало FPV-дронами ворожі розвідкомплекси: що втратили окупанти

6 липня, 2024 субота
11:00
Війна з Росією

Оператори підрозділу ГУР МО України Ghost завдали чергової серії успішних fpv-ударів по цілях російських окупантів і назвали, яку техніку та обладнання втратили загарбники

Зміст

Про це повідомляє пресслужба ГУР.
 
"На одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого пошкодження по розміщенню автомобільної техніки московитів", - йдеться у повідомленні.
 
Також були знищені або пошкоджені російські комплекси спостереження й розвідки, зокрема "Муром-П", система РЕБ "Стриж", ретранслятор зв’язку та електропідстанція, яка давала загарбникам електроенергію.

  • Протягом минулої доби на фронті Силам оборони України вдалося ліквідувати 1260 російських окупантів та ще десятки одиниць ворожої техніки.

Теги:
Відео
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
безпілотник
ГУР
втрати окупантів
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