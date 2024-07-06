ГУР атакувало FPV-дронами ворожі розвідкомплекси: що втратили окупанти
Оператори підрозділу ГУР МО України Ghost завдали чергової серії успішних fpv-ударів по цілях російських окупантів і назвали, яку техніку та обладнання втратили загарбники
Про це повідомляє пресслужба ГУР.
"На одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого пошкодження по розміщенню автомобільної техніки московитів", - йдеться у повідомленні.
Також були знищені або пошкоджені російські комплекси спостереження й розвідки, зокрема "Муром-П", система РЕБ "Стриж", ретранслятор зв’язку та електропідстанція, яка давала загарбникам електроенергію.
- Протягом минулої доби на фронті Силам оборони України вдалося ліквідувати 1260 російських окупантів та ще десятки одиниць ворожої техніки.
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