ГУР атакувало FPV-дронами ворожі розвідкомплекси: що втратили окупанти

Про це повідомляє пресслужба ГУР.



"На одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого пошкодження по розміщенню автомобільної техніки московитів", - йдеться у повідомленні.



Також були знищені або пошкоджені російські комплекси спостереження й розвідки, зокрема "Муром-П", система РЕБ "Стриж", ретранслятор зв’язку та електропідстанція, яка давала загарбникам електроенергію.

Протягом минулої доби на фронті Силам оборони України вдалося ліквідувати 1260 російських окупантів та ще десятки одиниць ворожої техніки.