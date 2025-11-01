Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією ГУР вивело з ладу нафтопровід у Московській області РФ

ГУР вивело з ладу нафтопровід у Московській області РФ

Катерина Ганжа
1 листопада, 2025 субота
09:41
Війна з Росією

У п’ятницю, 31 жовтня, внаслідок спецоперації ГУР МО України було виведено з ладу нафтопродуктопровід "Кольцевой" у Московській області Росії, який забезпечував окупаційну армію ресурсами для ведення війни проти України

Зміст

Про це інформує ГУР МО України. 

Зазначається, що місце успішного виведення з ладу об’єкта критичної військової інфраструктури розташоване на території Раменського району Московської області. 

"Антидронова сітка та "захист" ворожого об’єкта воєнізованою охороною не допомогли – усі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель та авіаційне пальне, успішно і одночасно вибухнули. Нафтопродуктопровід виведено з ладу", - повідомили в ГУР. 

Росіяни спрямували на місце вибуху свої спецслужби та ремонтні бригади. 

Для довідки. Довжина магістрального нафтопродуктопроводу "Кольцевой" становить 400 кілометрів. За інформацією ГУР, пальне для транспортування трубопроводом надходило із Рязанського, Ніжегородського та Московского нафтопереробних заводів. Щорічно "Кольцевой" міг перекачувати до 3 млн. тонн авіаційного пального, до 2, 8 млн. тонн дизпалива та до 1,6 млн. тонн бензину.

"Чергова успішна операція ГУР на Росії серйозний удар по воєнних спроможностях держави-агресора, а також по її економіці, зокрема у Московському регіоні", - наголосили в ГУР МО. 

  31 жовтня в Росії поскаржилися на атаку безпілотників. У місті Орел, нібито після падіння уламків БПЛА на територію ТЕЦ, почалися проблеми з електропостачанням. Поблизу Владіміра було атаковано інфраструктуру. 
11:33
Огляд
міжнародний огляд
Путін і Трамп занурюють світ у нову небезпечну ядерну еру, а війна стає відеогрою. Акценти світових ЗМІ 1 листопада
11:13
Ексклюзив
Протидронні спроможності країн ЄС - флагманський проєкт: Кубілюс про ініціативу "Стіна з дронів"
10:54
Литва прапор
Литва та Росія ведуть переговори щодо продовження угоди про транзит газу до Калінінграда
10:45
Ексклюзив
окупанти в Криму
Ентузіазм росіян до мобілізації вже почав зменшуватись, - Фейгін
10:41
Оновлено
РФ вдарила балістикою по Миколаєву: загинула людина, є поранені
10:25
Марк Карні
Карні вибачився перед Трампом за телевізійну рекламу проти тарифів
10:01
OPINION
Індія готова обходити санкції Трампа
09:38
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами в ніч на 1 листопада: на Чернігівщині є поранені, на Дніпровщині горів навчальний заклад
09:28
Ексклюзив
крилата ракета 9М729 у військовому парку "Патріот" під Москвою, січень 2019 року
Особливої загрози не несе: авіаексперт Романенко про російську крилату ракету 9M729
09:09
На початку 2026 року розпочне діяльність Український фонд культурної спадщини, — Мінкульт
09:03
Фільми про Білий дім
Білий дім обмежив доступ журналістів до низки кабінетів
08:19
Огляд
Карта бойових дій за 25-31 жовтня
Карта бойових дій за період 25-31 жовтня: битва за Покровськ і Мирноград може вплинути на хід війни
08:14
Оновлено
ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 157 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:13
Оновлено
Покровськ
У Покровську ГУР проводить десантну операцію, якою керує Буданов, – ЗМІ
08:01
OPINION
США — Китай: нам не можна бути тільки статистами
07:54
Огляд
відстрочка
У ТЦК йти не потрібно: як змінились правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації з 1 листопада
07:37
Ford, форд
Ford відкликає понад 79 тис. автомобілів у США через несправності дверей та світлової панелі
07:26
Огляд
Бандера і виноград, життя після перемоги та ШІ в кам’яному віці – 5 книг про історію повсякдення
07:14
дрон
Аеропорт Берліна призупиняв роботу через появу невідомого безпілотника
06:43
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 900 військових, 9 артсистем і 6 танків
06:36
Джон Реткліфф
Очільник ЦРУ Реткліфф провів таємні переговори з посадовцями ЄС щодо обміну розвідданими, - Politico
00:20
Болгарія
Болгарія призупинила експорт палива в ЄС через санкції проти "Лукойлу"
2025, п'ятниця
31 жовтня
23:40
фейк, фейки
Журналіст німецького Bild опублікував лист-запрошення росіян відвідати Покровськ і Купʼянськ
23:15
Оновлено
Трамп
Трамп заперечує, що погодив удари по військових обʼєктах Венесуели
22:55
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада достроково виділяє $10 млн на ремонт української енергетичної інфраструктури
22:42
Ексклюзив
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Банкова хотіла знайти цапа відбуйвала, а по суті - вирощує людину на посаду у поствоєнному уряді: журналістка Данилюк-Ярмолаєва про справу Кудрицького
22:14
Роман Насіров
Екскерівника Державної фіскальної служби Насірова засудили до 6 років вʼязниці
21:44
Ексклюзив
шахед
Російські провокації з дронами продемонстрували кілька важливих речей, – єврокомісар Кубілюс
21:31
Володимир Кудрицький з родиною
"Що буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу": Кудрицький зробив першу заяву після виходу з СІЗО
21:12
Ексклюзив
Цифри вас вразять: авіаексперт Романенко про збільшення ворожих ударів балістикою по Україні у жовтні
21:08
Гурт "ДахаБраха" презентують кліп на нову версію легендарної пісні "Козак", яка вперше побачила світ 2014-го року
20:49
На кордоні Литви й Білорусі застрягли близько 2 тис. вантажівок
20:35
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Фейгін пояснив, що змусить Путіна погодитися вести серйозні мирні переговори
20:34
свічка
Помер голова Світового Пласту Мирон Спольський
20:23
Пожежа в готелі. Болу Карталкая, Туреччина 21 січня 2025 р. Туреччина
У Туреччині 11 людей засудили до довічного ув'язнення через масштабну пожежу
20:04
генератор, блекаут
Укренерго пом'якшило графіки відключень світла на 1 листопада
20:02
OPINION
Саміт Трамп — Сі: тактичне перемир'я
20:00
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
УПЛ: "Шахтар" приймає "Динамо", розклад і результати матчів 11-го туру
19:45
Windows 11
Оновлення Windows 11 спричинило збій у "Диспетчері завдань": програма дублюється та перевантажує систему
19:32
Tomahawk
Пентагон підтримав передачу ракет Tomahawk Україні, але остаточне рішення залишається за Трампом, – CNN
Більше новин
