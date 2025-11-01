ГУР вивело з ладу нафтопровід у Московській області РФ

Про це інформує ГУР МО України.

Зазначається, що місце успішного виведення з ладу об’єкта критичної військової інфраструктури розташоване на території Раменського району Московської області.

"Антидронова сітка та "захист" ворожого об’єкта воєнізованою охороною не допомогли – усі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель та авіаційне пальне, успішно і одночасно вибухнули. Нафтопродуктопровід виведено з ладу", - повідомили в ГУР.

Росіяни спрямували на місце вибуху свої спецслужби та ремонтні бригади.

Для довідки. Довжина магістрального нафтопродуктопроводу "Кольцевой" становить 400 кілометрів. За інформацією ГУР, пальне для транспортування трубопроводом надходило із Рязанського, Ніжегородського та Московского нафтопереробних заводів. Щорічно "Кольцевой" міг перекачувати до 3 млн. тонн авіаційного пального, до 2, 8 млн. тонн дизпалива та до 1,6 млн. тонн бензину.

"Чергова успішна операція ГУР на Росії – серйозний удар по воєнних спроможностях держави-агресора, а також по її економіці, зокрема у Московському регіоні", - наголосили в ГУР МО.