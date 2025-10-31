У РФ поскаржилися на атаку БПЛА: в Орлі після падіння уламків на території ТЕЦ – проблеми із електрикою

Про це повідомляють губернатор Орловської області Андрій Кличков та губернатор Владімірської області Олександр Авдєєв.

За словами Кличкова, під час відбиття повітряної атаки, уламки БПЛА впали на території ТЕЦ. Через це було пошкоджено обладнання електропостачання.

"Постраждалих і загоряння на об'єкті немає, на місці події знаходяться співробітники спеціальних служб", - зазначив Кличков.

Він додав, що фахівці здійснили оперативні перемикання на резервні лінії.

"На даний момент електропостачання відновлено практично повністю. Тривають ремонтні роботи з усунення наслідків", - поінформував губернатор Орловської області.

У соцмережах вже опублікували кадри із нібито моментом атаки на ТЕЦ.

Своєю чергою Олександр Авдєєв повідомив про атаку на інфраструктуру наподалік російського міста Владімір.

"Всі системи на даний момент функціонують у штатному режимі. Фахівці працюють на місці", - додав він.

У соцмережах повідомляється, що під удар потрапила електропідстанція "Владімірська".