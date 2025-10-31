У РФ поскаржилися на атаку БПЛА: в Орлі після падіння уламків на території ТЕЦ – проблеми із електрикою
У п’ятницю, 31 жовтня, в Росії поскаржилися на атаку безпілотників. У місті Орел, нібито після падіння уламків БПЛА на територію ТЕЦ, почалися проблеми з електропостачанням. Поблизу Владіміра – атаковано інфраструктуру
Про це повідомляють губернатор Орловської області Андрій Кличков та губернатор Владімірської області Олександр Авдєєв.
За словами Кличкова, під час відбиття повітряної атаки, уламки БПЛА впали на території ТЕЦ. Через це було пошкоджено обладнання електропостачання.
"Постраждалих і загоряння на об'єкті немає, на місці події знаходяться співробітники спеціальних служб", - зазначив Кличков.
Він додав, що фахівці здійснили оперативні перемикання на резервні лінії.
"На даний момент електропостачання відновлено практично повністю. Тривають ремонтні роботи з усунення наслідків", - поінформував губернатор Орловської області.
У соцмережах вже опублікували кадри із нібито моментом атаки на ТЕЦ.
Своєю чергою Олександр Авдєєв повідомив про атаку на інфраструктуру наподалік російського міста Владімір.
"Всі системи на даний момент функціонують у штатному режимі. Фахівці працюють на місці", - додав він.
У соцмережах повідомляється, що під удар потрапила електропідстанція "Владімірська".
- У ніч проти 29 жовтня на території Росії зафіксували масштабну атаку безпілотників, унаслідок якої постраждали промислові об’єкти та тимчасово призупиняли роботу понад десять аеропортів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.67 Купівля 41.67Продаж 42.12
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.93
- Актуальне
- Важливе