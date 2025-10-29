Дрони масовано атакували РФ: зупинено роботу більше 10 аеропортів, - ЗМІ
У ніч проти середи, 29 жовтня, на території Росії зафіксовано масштабну атаку безпілотників, унаслідок якої постраждали промислові об’єкти та тимчасово призупинили роботу понад десять аеропортів
Про це пише Укрінформ і Радіо Свобода.
За даними ЗМІ, удари були завдані по нафтопереробному заводу "НС-Ойл" у селищі Новоспаське в Ульяновській області. Підприємство спеціалізується на переробці та підготовці нафти, його потужність становить близько 30 тисяч тонн на рік.
Також безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Ставролен" у місті Будьоннівськ Ставропольського краю — одного з найбільших виробників поліетилену та поліпропілену в РФ.
Крім того, вибухи лунали в республіці Марій Ел, де очевидці зафіксували вогняну заграву поблизу селища Оршанка.
Через масовану атаку російська авіація тимчасово обмежила прийом і виліт літаків у низці міст — серед них Москва, Казань, Краснодар, Самара, Саратов, Волгоград, Ульяновськ, Грозний, Владикавказ, Пенза, Чебоксари та Геленджик. Обмеження згодом були зняті.
ЗМІ пишуть, що за ніч над територією РФ нібито було збито 100 українських безпілотників.
- У ніч на 29 жовтня ударні дрони Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України здійснили серію точних ударів по російських військових та інфраструктурних об’єктах на території тимчасово окупованого Криму.
