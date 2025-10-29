Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Дрони масовано атакували РФ: зупинено роботу більше 10 аеропортів, - ЗМІ

Дрони масовано атакували РФ: зупинено роботу більше 10 аеропортів, - ЗМІ

Вікторія Литвин
29 жовтня, 2025 середа
13:44
Війна з Росією Нафтобаза

У ніч проти середи, 29 жовтня, на території Росії зафіксовано масштабну атаку безпілотників, унаслідок якої постраждали промислові об’єкти та тимчасово призупинили роботу понад десять аеропортів

Зміст

Про це пише Укрінформ і Радіо Свобода.

За даними ЗМІ, удари були завдані по нафтопереробному заводу "НС-Ойл" у селищі Новоспаське в Ульяновській області. Підприємство спеціалізується на переробці та підготовці нафти, його потужність становить близько 30 тисяч тонн на рік.

Також безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Ставролен" у місті Будьоннівськ Ставропольського краю — одного з найбільших виробників поліетилену та поліпропілену в РФ. 

Крім того, вибухи лунали в республіці Марій Ел, де очевидці зафіксували вогняну заграву поблизу селища Оршанка.

Через масовану атаку російська авіація тимчасово обмежила прийом і виліт літаків у низці міст — серед них Москва, Казань, Краснодар, Самара, Саратов, Волгоград, Ульяновськ, Грозний, Владикавказ, Пенза, Чебоксари та Геленджик. Обмеження згодом були зняті.

ЗМІ пишуть, що за ніч над територією РФ нібито було збито 100 українських безпілотників.

  • У ніч на 29 жовтня ударні дрони Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України здійснили серію точних ударів по російських військових та інфраструктурних об’єктах на території тимчасово окупованого Криму.
Теги:
Новини
Росія
ППО
безпілотник
нафтобаза
Читайте також:
Арсеній Яценюк на КБФ
Автор Євген Козярін
26 жовтня, 2025 неділя
Путін точно буде проводити ескалацію і відповіддю має бути подвійна ескалація, - Яценюк
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
27 жовтня, 2025 понедiлок
Війна ще два-три роки. Чому про це публічно говорить Туск, а не Зеленський? 
Попасна
Автор Анатолій Буряк
26 жовтня, 2025 неділя
Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися
Київ
+9.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.78
    Купівля 41.78
    Продаж 42.26
  • EUR
    Купівля 48.64
    Продаж 49.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
29 жовтня
14:34
Бельгія
У Бельгії зафіксували декілька невідомих дронів над військовою базою
14:28
У Третьому корпусі розповіли, як військовим повернутися на службу після СЗЧ і уникнути суворого покарання
14:24
Партнерський матеріал
ІХ Український Жіночий конгрес
Сміливість бути першими: у Києві відбувся ІХ Український Жіночий конгрес 
14:03
OPINION
Місію провалено. Як головна переговорна зірка Росії Кіріл Дмітрієв не досяг скасування санкцій проти РФ?
13:30
Українські воїни знищили російський прапор на стелі "Покровськ", - DeepState
13:01
нафта танкер корабель
Танкер з роснафтою, що прямував до Індії, змінив курс після санкцій США, - Bloomberg
12:57
Ексклюзив
Анатолій Храпчинський
У Москві розташовані два критично важливих підприємства, які потребують знищення, - офіцер ПС у резерві Храпчинський
12:56
віце-президент США Джей Ді Венс
Венс визнав, що почав із Зеленським з чистого аркуша і змінив ставлення до війни в Україні
12:40
Дональд Трамп
Трамп запросив до США лідерів Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану, - Reuters
12:34
Український Крим під російською окупацією
Безпілотники СБУ завдали ударів по двох нафтобазах у Криму, - ЗМІ
12:26
Новини компаній
AB InBev Efes Ukraine
AB InBev Efes Ukraine провела Тиждень відповідального споживання пива
12:17
Оновлено
Покровськ
РФ зуміла затягнути в Покровськ не одну сотню піхотинців, ситуація на межі критичної, - DeepState
12:05
OPINION
Трамп і Сі: Війна в Україні навряд чи буде серед перших тем зустрічі у Сеулі
11:58
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
У трьох регіонах України є знеструмлені споживачі: ситуація в енергосистемі 29 жовтня
11:49
Оновлено
Мирноград
Угруповання військ "Схід" назвало обмовкою інформацію, що росіяни зайшли в Мирноград
11:40
Ексклюзив
ЗСУ
Коли нервова система виснажена, страх зростає: офіцер групи психологічного відновлення про завдання психологів на війні
11:26
погода осінь
Жовтень завершується в Україні теплою погодою: прогноз від Наталки Діденко
11:26
Ексклюзив
путін
Наразі Росія бореться за не поразку й можливість вийти з війни хоча б чимось, - політолог Саакян
10:52
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 29 жовтня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:44
У РФ ліквідовано підполковника ОМОН, причетного до воєнних злочинів у Київській області
10:36
Ексклюзив
У львівському підрозділі БпЛА "Тінь Лева" оголосили набір добровольців
Етапи навчання операторів дронів: у НГУ розповіли деталі
10:08
Метт Вітакер
Низка країн зобовʼязалася зробити внески на $2 млрд для ініціативи PURL з допомоги України, – посол США Вітакер
10:07
Оновлено
втрати окупантів
РФ втратила 1150 військових, 4 танки й 20 артсистем за добу війни в Україні
10:01
OPINION
Путінський режим — це "царська" модель, де війна тримає владу
09:35
Оновлено
негода в Одесі
Ексмеру Одеси Труханову повідомили про підозру
09:31
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
"Думаю, що ми отримаємо дуже хороший результат для всього світу", - Трамп про зустріч із Сі 30 жовтня
09:22
Ексклюзив
підземне сховище газу
Ризик, що Україна залишиться без тепла під час опалювального сезону, найменший, - нардеп Кучеренко
09:02
енергетика
РФ ударила по енергообʼєкту на Одещині: майже 27 тис. домівок залишилися без світла
08:51
Дональд Трамп
Трампу у Південній Кореї подарували копію золотої корони
08:18
Ексклюзив
Покровськ
Зараз евакуюватись з Покровська вже майже неможливо, - волонтер Жилєнков
08:09
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 148 бойових зіткнень: найактивніше росіяни атакували на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Чому "Нобелівку" варто було б віддати НАТО
07:44
Огляд
Бійці 105-ї бригади ТрО знищили російський БПЛА "Герань-2" на Харківщині
Перефарбовують "шахеди" у "герань" та ремонтують російську техніку: чим займається білоруський Гомсєльмаш, чиї активи націоналізувала Україна
07:38
Майк Джонсон
"Добре проводить час, тролячи демократів": спікер Джонсон каже, що не бачить шляхів третього балотування Трампа
07:31
Огляд
винищувачі JAS 39 Gripen
Літаки майбутнього: чи доведеться на 150 шведських Gripen чекати десятиліттями. Пояснюємо
07:00
Огляд
вибори у Нідерландах
Повернення Вілдерса: як критик допомоги Києву та мігрантів знову кидає виклик політиці Нідерландів і чим це обернеться для України
06:55
ВПК КНДР (Північної Кореї)
КНДР випробувала крилату ракету перед поїздкою Трампа до Південної Кореї
06:21
Індія росія прапор
РФ та Індія уклали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків
05:53
Путін в Кремлі
"Більш рішучий продовжувати війну": NBC пише, що розвідка США не бачить ознак готовності РФ до миру
05:25
електроенергія
У РФ хочуть підвищити ціни на електрику, аби вивільнити більше коштів на війну проти України, - ЦПД
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV