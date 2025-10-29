Безпілотники СБУ завдали ударів по двох нафтобазах у Криму, - ЗМІ
У ніч на 29 жовтня ударні дрони Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України здійснили серію точних ударів по російських військових та інфраструктурних об’єктах на території тимчасово окупованого Криму
Про це пише Радіо Свобода та Українська правда з посиланням на власні джерела.
За інформацією ЗМІ, унаслідок операції росіяни втратили зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" вартістю близько 20 мільйонів доларів — один із ключових елементів системи протиповітряної оборони. Також знищено дві радіолокаційні станції противника.
Крім того, безпілотники СБУ завдали ударів по нафтобазі в селищі Гвардійське, де зберігалися значні запаси пального. Унаслідок атаки на об’єкті спалахнула масштабна пожежа, у небо піднявся густий стовп чорного диму.
Зафіксовано також влучання дронів по нафтобазі "Комсомольська".
- У вівторок, 21 жовтня, Служба безпеки України знищила два легкомоторні літаки на тимчасово окупованій території, які перехоплювали українські далекобійні дрони.
