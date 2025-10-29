Безпілотники СБУ завдали ударів по двох нафтобазах у Криму, - ЗМІ

Про це пише Радіо Свобода та Українська правда з посиланням на власні джерела.

За інформацією ЗМІ, унаслідок операції росіяни втратили зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" вартістю близько 20 мільйонів доларів — один із ключових елементів системи протиповітряної оборони. Також знищено дві радіолокаційні станції противника.

Крім того, безпілотники СБУ завдали ударів по нафтобазі в селищі Гвардійське, де зберігалися значні запаси пального. Унаслідок атаки на об’єкті спалахнула масштабна пожежа, у небо піднявся густий стовп чорного диму.

Зафіксовано також влучання дронів по нафтобазі "Комсомольська".