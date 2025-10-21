СБУ знищила 2 літаки, які перехоплювали українські дрони
У вівторок, 21 жовтня, Служба безпеки України знищила два легкомоторні літаки на тимчасово окупованій території, які перехоплювали українські далекобійні дрони
Про це повідомила СБУ у telegram-каналі.
"Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України в черговий раз успішно знищили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що спецпризначенці ліквідували два легкомоторні літаки, які російські війська розмістили на аеродромах і використовували для перехоплення українських далекобійних дронів.
"Така робота по "розчищенню" шляхів для наших далекобійних дронів забезпечує безперебійну бавовну в російському тилу. СБУ продовжує бити окупантів усіма доступними засобами. За кожен злочин вони понесуть справедливу відплату", - додали в СБУ.
- Сили спеціальних операцій спільно з СБУ 13 жовтня завдали ударів дронами по нафтотерміналу у тимчасово окупованій Феодосії, а також по низці електростанцій у Криму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.95
- EUR Купівля 48.28Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе