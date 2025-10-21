СБУ знищила 2 літаки, які перехоплювали українські дрони

Про це повідомила СБУ у telegram-каналі.

"Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України в черговий раз успішно знищили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спецпризначенці ліквідували два легкомоторні літаки, які російські війська розмістили на аеродромах і використовували для перехоплення українських далекобійних дронів.

"Така робота по "розчищенню" шляхів для наших далекобійних дронів забезпечує безперебійну бавовну в російському тилу. СБУ продовжує бити окупантів усіма доступними засобами. За кожен злочин вони понесуть справедливу відплату", - додали в СБУ.