Українські дрони атакували нафтобазу у Феодосії та кілька електропідстанцій в Криму, - ЗМІ
Сили спеціальних операцій та СБУ завдали ударів дронами по нафтовому терміналу у тимчасово окупованій Феодосії та по кількох електростанціях у Криму
Про це повідомили джерела Бабеля, РБК-Україна та Hromadske.
Під час атаки були уражені такі об'єкти:
Феодосійський морський нафтовий термінал — безпілотники влучили щонайменше у п’ять резервуарів, що спричинило масштабну пожежу на території нафтобази.
Підстанція "Кафа" у Феодосії, яка входить до складу енергомосту між Росією та Кримом. Унаслідок атаки пошкоджено силові трансформатори, розподільну установку, диспетчерську та приміщення із системами автоматичного захисту.
Підстанція "Сімферополь" — у цьому районі пролунала серія потужних вибухів.
- За вересень безпілотні авіаційні комплекси уразили 66,5 тис. цілей, з яких 39,2 тис., а кількість знищених або поранених окупантів сягнула 18 159.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.33 Купівля 41.33Продаж 41.85
- EUR Купівля 48Продаж 48.66
- Актуальне
- Важливе