Українські дрони атакували нафтобазу у Феодосії та кілька електропідстанцій в Криму, - ЗМІ

Про це повідомили джерела Бабеля , РБК-Україна та Hromadske.



Під час атаки були уражені такі об'єкти:



Феодосійський морський нафтовий термінал — безпілотники влучили щонайменше у п’ять резервуарів, що спричинило масштабну пожежу на території нафтобази.

Підстанція "Кафа" у Феодосії, яка входить до складу енергомосту між Росією та Кримом. Унаслідок атаки пошкоджено силові трансформатори, розподільну установку, диспетчерську та приміщення із системами автоматичного захисту.

Підстанція "Сімферополь" — у цьому районі пролунала серія потужних вибухів.