Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією У вересні українські дрони вразили 66,5 тис. ворожих цілей: Сирський провів нараду з розвитку безпілотних систем

У вересні українські дрони вразили 66,5 тис. ворожих цілей: Сирський провів нараду з розвитку безпілотних систем

Адріана Муллаянова
7 жовтня, 2025 вiвторок
15:47
Війна з Росією

За вересень безпілотні авіаційні комплекси уразили 66,5 тис. цілей, з яких 39,2 тис., а кількість знищених або поранених окупантів сягнула 18 159

Зміст

Про це 7 жовтня наголосив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час проведення чергової наради з питань розвитку безпілотних систем у ЗСУ.

Він зазначив, що через значну перевагу ворога в особовому складі Україна "не має іншого вибору, аніж воювати якістю та вмінням". "В умовах значного переважання російського агресора в особовому складі, безпілотні системи — наш вагомий аргумент для стримування противника та його знищення на полі бою".

За підсумками вересня:

  • 66,5 тис. уражених цілей (плюс 10,8% порівняно з серпнем);
  • 39,2 тис. уражень припадає на дрони-камікадзе;
  • 18 159 уражених або знищених військовослужбовців окупаційної армії (плюс 23%);
  •  майже дворазове збільшення завдань роботизованих наземних комплексів.

Олександр Сирський відзначив зростання ролі FPV-операцій: "перевага в застосуванні FPV — і надалі на нашу користь", хоча ворог докладає зусиль, щоб наблизитися до паритету. Розвідка J-2 доповіла про розвиток підрозділів та технічних рішень супротивника, тож офіцери підкреслили: "противник не стоїть на місці… Ми не маємо права збавляти темп!"

У ЗСУ вже розпочали масштабування Сил безпілотних систем та рекрутинг у відповідні підрозділи. У ході наради командири підрозділів “з полів”, які поділилися досвідом застосування БпАК та НРК, своїми організаційними та інноваційними рішеннями.

На нараді було визначено подальші завдання: розбудова підрозділів БпС, оптимізація їхньої структури, посилення взаємодії з піхотою та першочергове забезпечення безпілотних систем матеріально-технічною підтримкою. 

"Безпілотні системи отримували й отримуватимуть моє першочергове сприяння", — наголосили в керівництві, подякувавши "воїнам безпілотних систем Сил оборони" за внесок у знищення ворога.

  • Протягом 6 жовтня на війні проти України російська загарбницька армія втратила 1020 військовослужбовці. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.
  • 7 жовтня повідомлялось, що на Новопавлівському напрямку російські війська зазнають значних втрат, однак продовжують тиснути. Командування армії РФ кидає в бій нові сили, щодня втрачаючи десятки солдатів
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
Олександр Сирський
