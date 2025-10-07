У вересні українські дрони вразили 66,5 тис. ворожих цілей: Сирський провів нараду з розвитку безпілотних систем
За вересень безпілотні авіаційні комплекси уразили 66,5 тис. цілей, з яких 39,2 тис., а кількість знищених або поранених окупантів сягнула 18 159
Про це 7 жовтня наголосив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час проведення чергової наради з питань розвитку безпілотних систем у ЗСУ.
Він зазначив, що через значну перевагу ворога в особовому складі Україна "не має іншого вибору, аніж воювати якістю та вмінням". "В умовах значного переважання російського агресора в особовому складі, безпілотні системи — наш вагомий аргумент для стримування противника та його знищення на полі бою".
За підсумками вересня:
- 66,5 тис. уражених цілей (плюс 10,8% порівняно з серпнем);
- 39,2 тис. уражень припадає на дрони-камікадзе;
- 18 159 уражених або знищених військовослужбовців окупаційної армії (плюс 23%);
- майже дворазове збільшення завдань роботизованих наземних комплексів.
Олександр Сирський відзначив зростання ролі FPV-операцій: "перевага в застосуванні FPV — і надалі на нашу користь", хоча ворог докладає зусиль, щоб наблизитися до паритету. Розвідка J-2 доповіла про розвиток підрозділів та технічних рішень супротивника, тож офіцери підкреслили: "противник не стоїть на місці… Ми не маємо права збавляти темп!"
У ЗСУ вже розпочали масштабування Сил безпілотних систем та рекрутинг у відповідні підрозділи. У ході наради командири підрозділів “з полів”, які поділилися досвідом застосування БпАК та НРК, своїми організаційними та інноваційними рішеннями.
На нараді було визначено подальші завдання: розбудова підрозділів БпС, оптимізація їхньої структури, посилення взаємодії з піхотою та першочергове забезпечення безпілотних систем матеріально-технічною підтримкою.
"Безпілотні системи отримували й отримуватимуть моє першочергове сприяння", — наголосили в керівництві, подякувавши "воїнам безпілотних систем Сил оборони" за внесок у знищення ворога.
- Протягом 6 жовтня на війні проти України російська загарбницька армія втратила 1020 військовослужбовці. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.
- 7 жовтня повідомлялось, що на Новопавлівському напрямку російські війська зазнають значних втрат, однак продовжують тиснути. Командування армії РФ кидає в бій нові сили, щодня втрачаючи десятки солдатів
