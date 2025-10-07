За добу війни в України РФ втратила 3 танки, 29 артсистем і 1020 військових
Протягом минулої доби на війні проти України російська загарбницька армія втратила 1020 військовослужбовці. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.25 орієнтовно:
- особового складу – близько 1117360 (+1020) осіб;
- танків – 11238 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 23319 (+6) од;
- артилерійських систем – 33493 (+29) од;
- РСЗВ – 1516 (+0) од;
- засоби ППО – 1224 (+1) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67564 (+338);
- крилаті ракети – 3841 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63575 (+79);
- спеціальна техніка – 3973 (+2);
Дані уточнюються.
- В ніч на вівторок, 7 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Україну ударними дронами. У Харкові на місці влучання спалахнула пожежа, на Полтавщині є влучання по інфраструктурі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.54
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.74
- Актуальне
- Важливе