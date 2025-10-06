РФ запустила по Україні ударні безпілотники ввечері 6 жовтня: в Харкові на місці влучання спалахнула пожежа

Харків

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов о 22:35 повідомив про вибухи в місті.

За попередньою інформацією, під ударом — Індустріальний район Харкова.

О 22:48 він зазначив, що в Немишлянському районі Харкова спалахнула пожежа.

На місце ворожої атаки прямують медики.

Рух дронів

О 20:12 ворожі безпілотники зафіксували на південь від Сум — курс південний.

Інформація щодо руху дронів станом на 20:56:

Б П ЛА на півночі Полтавщини — курсом на південь;

ЛА на півночі Полтавщини курсом на південь; Б П ЛА на сході Дніпровщини — курсом на захід;

ЛА на сході Дніпровщини курсом на захід; Б П ЛА на півдні Чернігівщини — курсом на Полтавщину.

О 21:00 БПЛА помітили на півночі Запоріжжя, вони рухались курсом на південний захід. Також дрони фіксували на сході Харківщини — курсом на захід.

О 21:04 ударні безпілотники рухались на Суми з півночі.

О 21:13 дрони рухались в напрямку Харкова.

О 21:42 БПЛА пролітали над Харковом.

О 21:55 дрони рухались в напрямку Сум з півночі.

О 22:07 в ПС попередили про БПЛА в напрямку Чернігова та Харкова зі сходу.

Оновлення щодо руху дронів станом на 22:31:

БПЛА на півночі Запоріжжя — курсом на Дніпровщину;

на півночі Запоріжжя курсом на Дніпровщину; БПЛА на сході Херсонщини — курсом на Миколаївщину;

на сході Херсонщини курсом на Миколаївщину; БПЛА на сході, півночі та в центрі Харківщини — основний курс на захід;

на сході, півночі та в центрі Харківщини основний курс на захід; БПЛА на півночі Полтавщини — курсом на південь;

на півночі Полтавщини курсом на південь; БПЛА на сході Дніпровщини — курсом на захід. На півдні — курсом на північ;

на сході Дніпровщини курсом на захід. На півдні курсом на північ; БПЛА в центрі Чернігівщини — курсом на схід;

в центрі Чернігівщини курсом на схід; БПЛА на півдні Сумщини — курсом на Полтавщину та на північ.

О 22:40 група БПЛА зі сходу наближалася до Харкова.

О 22:46 дрони зафіксували на Запоріжжі, вони залетіли з півдня.

Новина доповнюється...