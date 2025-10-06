Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією РФ запустила по Україні ударні безпілотники ввечері 6 жовтня: в Харкові на місці влучання спалахнула пожежа
Оновлено

РФ запустила по Україні ударні безпілотники ввечері 6 жовтня: в Харкові на місці влучання спалахнула пожежа

Марія Науменко
6 жовтня, 2025 понедiлок
22:56
Війна з Росією шахед

Ввечері понеділка, 6 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Україну ударними дронами. У Харкові на місці влучання спалахнула пожежа

Зміст

Харків

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов о 22:35 повідомив про вибухи в місті.

За попередньою інформацією, під ударом — Індустріальний район Харкова. 

О 22:48 він зазначив, що в Немишлянському районі Харкова спалахнула пожежа.

На місце ворожої атаки прямують медики.

Рух дронів

О 20:12 ворожі безпілотники зафіксували на південь від Сум — курс південний.

Інформація щодо руху дронів станом на 20:56:

  • БПЛА  на півночі Полтавщини курсом на південь;
  • БПЛА  на сході Дніпровщини курсом на захід;
  • БПЛА  на півдні Чернігівщини курсом на Полтавщину.

О 21:00 БПЛА помітили на півночі Запоріжжя, вони рухались курсом на південний захід. Також дрони фіксували на сході Харківщини — курсом на захід.

О 21:04 ударні безпілотники рухались на Суми з півночі.

О 21:13 дрони рухались в напрямку Харкова.

О 21:42 БПЛА пролітали над Харковом.

О 21:55 дрони рухались в напрямку Сум з півночі.

О 22:07 в ПС попередили про БПЛА в напрямку Чернігова та Харкова зі сходу.

Оновлення щодо руху дронів станом на 22:31:

  • БПЛА  на півночі Запоріжжя курсом на Дніпровщину;
  • БПЛА  на сході Херсонщини курсом на Миколаївщину;
  • БПЛА  на сході, півночі та в центрі Харківщини основний курс на захід;
  • БПЛА  на півночі Полтавщини курсом на південь;
  • БПЛА  на сході Дніпровщини курсом на захід. На півдні курсом на північ;
  • БПЛА  в центрі Чернігівщини курсом на схід;
  • БПЛА  на півдні Сумщини курсом на Полтавщину та на північ.

О 22:40 група БПЛА зі сходу наближалася до Харкова.

О 22:46 дрони зафіксували на Запоріжжі, вони залетіли з півдня.

Новина доповнюється...

  • 6 жовтня росіяни прицільно вдарили безпілотником по будівлі медзакладу у Ковпаківському районі Сум. На момент атаки всередині перебували працівники та пацієнти, серед них 11 дітей.

 

