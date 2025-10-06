РФ запустила по Україні ударні безпілотники ввечері 6 жовтня: в Харкові на місці влучання спалахнула пожежа
Ввечері понеділка, 6 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Україну ударними дронами. У Харкові на місці влучання спалахнула пожежа
Харків
Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов о 22:35 повідомив про вибухи в місті.
За попередньою інформацією, під ударом — Індустріальний район Харкова.
О 22:48 він зазначив, що в Немишлянському районі Харкова спалахнула пожежа.
На місце ворожої атаки прямують медики.
Рух дронів
О 20:12 ворожі безпілотники зафіксували на південь від Сум — курс південний.
Інформація щодо руху дронів станом на 20:56:
- БПЛА на півночі Полтавщини — курсом на південь;
- БПЛА на сході Дніпровщини — курсом на захід;
- БПЛА на півдні Чернігівщини — курсом на Полтавщину.
О 21:00 БПЛА помітили на півночі Запоріжжя, вони рухались курсом на південний захід. Також дрони фіксували на сході Харківщини — курсом на захід.
О 21:04 ударні безпілотники рухались на Суми з півночі.
О 21:13 дрони рухались в напрямку Харкова.
О 21:42 БПЛА пролітали над Харковом.
О 21:55 дрони рухались в напрямку Сум з півночі.
О 22:07 в ПС попередили про БПЛА в напрямку Чернігова та Харкова зі сходу.
Оновлення щодо руху дронів станом на 22:31:
- БПЛА на півночі Запоріжжя — курсом на Дніпровщину;
- БПЛА на сході Херсонщини — курсом на Миколаївщину;
- БПЛА на сході, півночі та в центрі Харківщини — основний курс на захід;
- БПЛА на півночі Полтавщини — курсом на південь;
- БПЛА на сході Дніпровщини — курсом на захід. На півдні — курсом на північ;
- БПЛА в центрі Чернігівщини — курсом на схід;
- БПЛА на півдні Сумщини — курсом на Полтавщину та на північ.
О 22:40 група БПЛА зі сходу наближалася до Харкова.
О 22:46 дрони зафіксували на Запоріжжі, вони залетіли з півдня.
Новина доповнюється...
- 6 жовтня росіяни прицільно вдарили безпілотником по будівлі медзакладу у Ковпаківському районі Сум. На момент атаки всередині перебували працівники та пацієнти, серед них 11 дітей.
