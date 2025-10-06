У Сумах унаслідок російського удару загорівся пологовий будинок

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Ворог прицільно вдарив безпілотником по будівлі медзакладу у Ковпаківському районі Сум. На момент атаки в закладі перебували 166 людей, серед них – 11 дітей", - написав голова Сумської ОВА.

Зазначається, що всі люди на момент атаки були в укритті. Попередньо, постраждалих немає.

Загроза повторних атак зберігається.

Інформацію також підтвердив керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

"На момент атаки всередині перебували: 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників", - уточнив Єрмак.