У Сумах унаслідок російського удару загорівся пологовий будинок
Росіяни прицільно вдарили безпілотником по будівлі медзакладу у Ковпаківському районі Сум. На момент атаки всередині перебували працівники та пацієнти, серед них 11 дітей
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
"Ворог прицільно вдарив безпілотником по будівлі медзакладу у Ковпаківському районі Сум. На момент атаки в закладі перебували 166 людей, серед них – 11 дітей", - написав голова Сумської ОВА.
Зазначається, що всі люди на момент атаки були в укритті. Попередньо, постраждалих немає.
Загроза повторних атак зберігається.
Інформацію також підтвердив керівник офісу президента України Андрій Єрмак.
"На момент атаки всередині перебували: 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників", - уточнив Єрмак.
У суботу, 4 жовтня 2025 року, російська окупаційна армія атакувала безпілотниками залізничний вокзал у Шосткинській громаді на Сумщині. Удар прийшовся по пасажирському потягу, загинула людина, є постраждалі.
