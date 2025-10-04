Росіяни атакували безпілотниками залізничний вокзал у Шостці на Сумщині: є постраждалі, серед яких – діти

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі – у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ. Постраждали пасажири", - зазначив очільник ОВА.

Наразі на місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби.

"Розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція", - додав Олег Григоров.

фото: Олег Григоров

Росіяни вдарили двічі

Як пізніше уточнив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, росіяни двічі вдарили по залізничному вокзалу в Шостці. Перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда Терещинська-Новоград-Сіверського. Коли почалася евакуація людей, ворог атакував повторно і поцілив у електровоз потяга Київ-Шостка.

"Є поранені серед пасажирів і працівників Укрзалізниці. Медичні бригади вже доправили постраждалих до лікарень і надають необхідну допомогу. Інші люди перебувають в укриттях під контролем рятувальників і будуть евакуйовані після завершення тривоги", - додав Кулеба.

фото: Олексій Кулеба

За даними Офісу Генпрокурора, ворог здійснив атаку близько 11:50. Розпочато розслідування за фактом ударів російських БПЛА по пасажирських потягах у м. Шостка.

"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про постраждалих?

За інформацією Укрзалізниці, постраждала співробітниця компанії – касирка приміського поїзда. Також серед постраждалих – троє дітей.

У Офісі Генпрокурора зазначили, що станом на 13:00 було відомо про госпіталізацію щонайменше 8 людей.

Реакція Зеленського

На ворожу атаку безпілотником по залізничному вокзалу відреагував президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що вже відомо про десятки постраждалих. За попередньою інформацією, у місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири.

"Росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних. І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор – це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії", - наголосив глава держави.