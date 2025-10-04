Росіяни атакували безпілотниками залізничний вокзал у Шостці на Сумщині: є постраждалі, серед яких – діти
У суботу, 4 жовтня 2025 року, російська окупаційна армія атакувала безпілотниками залізничний вокзал у Шосткинській громаді на Сумщині. Удар прийшовся по пасажирському потягу, є постраждалі
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі – у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ. Постраждали пасажири", - зазначив очільник ОВА.
Наразі на місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби.
"Розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція", - додав Олег Григоров.
фото: Олег Григоров
Росіяни вдарили двічі
Як пізніше уточнив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, росіяни двічі вдарили по залізничному вокзалу в Шостці. Перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда Терещинська-Новоград-Сіверського. Коли почалася евакуація людей, ворог атакував повторно і поцілив у електровоз потяга Київ-Шостка.
"Є поранені серед пасажирів і працівників Укрзалізниці. Медичні бригади вже доправили постраждалих до лікарень і надають необхідну допомогу. Інші люди перебувають в укриттях під контролем рятувальників і будуть евакуйовані після завершення тривоги", - додав Кулеба.
фото: Олексій Кулеба
За даними Офісу Генпрокурора, ворог здійснив атаку близько 11:50. Розпочато розслідування за фактом ударів російських БПЛА по пасажирських потягах у м. Шостка.
"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про постраждалих?
За інформацією Укрзалізниці, постраждала співробітниця компанії – касирка приміського поїзда. Також серед постраждалих – троє дітей.
У Офісі Генпрокурора зазначили, що станом на 13:00 було відомо про госпіталізацію щонайменше 8 людей.
Реакція Зеленського
На ворожу атаку безпілотником по залізничному вокзалу відреагував президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що вже відомо про десятки постраждалих. За попередньою інформацією, у місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири.
"Росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних. І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор – це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії", - наголосив глава держави.
- Увечері 3 жовтня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Чернігівщині пошкоджено кілька важливих об'єктів електропостачання, у Дніпрі – інфраструктуру.
