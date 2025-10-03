Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 3 жовтня
У пʼятницю ввечері, 3 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
Станом на 20:16 безпілотники фіксували:
- У центрі Харківщини, курс західний.
- На сході Полтавщини, курс західний.
- У центрі Чернігівщини, курс південно-західний.
- На сході Чернігівщини, курс південний.
- На Донеччині, курсом на Дніпровщину.
- Західніше Полтави, курс західний.
О 20:22 Повітряні сили поінформували про ворожий дрон курсом на Дніпро з півдня.
О 21:21 ворожі БПЛА рухались вздовж східної межі Харківщини курсом на південь.
Новина доповнюватиметься...
