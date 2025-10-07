Один ворожий батальйон закінчується за два тижні, приходить інший: 31-тя ОМБр про Новопавлівський напрямок

Про це в ефірі Еспресо сказав військовослужбовець 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького Роман.

"Ворог виснажується, але його поповнюють на регулярній основі. Це вже в них відпрацьована тактика: один батальйон закінчується за два тижні - приходить інший. І так постійно. Той, який закінчився, іде на відновлення, відновлюється і знову на передову", - зазначив Роман.

За словами військовослужбовця 31‑ї окремої механізованої бригади, на Новопавлівському напрямку триває постійна робота з виявлення й знищення противника. Окупанти зазнають дуже великих втрат.

"Близько 10–15 підтверджених "двохсотих" і більше щодня - це лише те, що ми фіксуємо. А насправді їх гине на дальніх підступах ще більше, бо працює мінування й дальнє ураження ворога. Тому ворог зазнає колосальних втрат, але продовжує тиснути", - наголосив Роман.