Один ворожий батальйон закінчується за два тижні, приходить інший: 31-тя ОМБр про Новопавлівський напрямок
На Новопавлівському напрямку російські війська зазнають значних втрат, однак продовжують тиснути. Командування армії РФ кидає в бій нові сили, щодня втрачаючи десятки солдатів
Про це в ефірі Еспресо сказав військовослужбовець 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького Роман.
"Ворог виснажується, але його поповнюють на регулярній основі. Це вже в них відпрацьована тактика: один батальйон закінчується за два тижні - приходить інший. І так постійно. Той, який закінчився, іде на відновлення, відновлюється і знову на передову", - зазначив Роман.
За словами військовослужбовця 31‑ї окремої механізованої бригади, на Новопавлівському напрямку триває постійна робота з виявлення й знищення противника. Окупанти зазнають дуже великих втрат.
"Близько 10–15 підтверджених "двохсотих" і більше щодня - це лише те, що ми фіксуємо. А насправді їх гине на дальніх підступах ще більше, бо працює мінування й дальнє ураження ворога. Тому ворог зазнає колосальних втрат, але продовжує тиснути", - наголосив Роман.
- За добу, 6 жовтня, на російсько-українському фронті відбулось 193 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 59 ворожих атак на Покровському напрямку.
