Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті відбулось 113 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулось 113 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку

Марія Науменко
6 жовтня, 2025 понедiлок
16:20
Війна з Росією

Від початку доби понеділка, 6 жовтня, на російсько-українському фронті відбулось 113 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 35 ворожих атак на Покровському напрямку, ще 5 боїв тривають

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України 

Від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Василівка Сумської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав двох авіаударів, скинувши шість керованих авіабомб, а також здійснив 84 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили вісім атак ворожих військ, ще чотири бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки, Колодязного й Одрадного.

На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Куп’янськ, Редьківка та у бік Петропавлівки й Богуславки. Два бойові зіткнення тривають.

На Лиманському напрямку російські окупанти чотири рази намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Рідкодуб, Мирне та Шандриголове, два зіткнення досі не припиняються.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили десять атак ворога поблизу Григорівки та у напрямку Дронівки і Ямполя, ще три бойових зіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших оборонців в напрямку населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій у районах Русиного Яру, Катеринівки, Щербинівки та Плещіївки, наразі бої точаться у трьох локаціях.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 40 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів, Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Філія та  у бік Новопавлівки й Володимирівки. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 35 атак противника, п’ять бойових зіткнень тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Піддубне, Воскресенка, Січневе, Соснівка, Вороне та Новогригорівка. Наші воїни відбили 12 ворожих штурмів, ще чотири атаки триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог шість разів намагався наступати поблизу Полтавки, отримав відсіч.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три атаки загарбників поблизу Степового та Кам’янського. Удару авіабомбами зазнало Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбивають атаку ворога. Авіація агресора завдала авіаудару в районі населеного пункту Козацьке.

  • 6 жовтня росіяни прицільно вдарили безпілотником по будівлі медзакладу у Ковпаківському районі Сум. На момент атаки всередині перебували працівники та пацієнти, серед них 11 дітей.
