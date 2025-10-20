ГУР знищило новітню російську РЛС "Валдай" у Криму
У тимчасово окупованому Криму українська розвідка знищила новітню російську радіолокаційну систему "Валдай", розміщену на аеродромі "Джанкой"
Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, операцію виконали фахівці Управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР.
"Майстри Управління безпілотних систем вистежили та прицільно уразили замасковану московитами дороговартісну радіолокаційну систему на аеродромі "Джанкой" у тимчасово окупованому Криму", — йдеться у повідомленні розвідки.
РЛС "Валдай" — це одна із найновіших російських комплексів, призначена для виявлення та боротьби з малорозмірними безпілотними літальними апаратами. Її розгортання мало посилити захист повітряного простору окупованого півострова, однак українські сили успішно ліквідували систему.
У ГУР підкреслили, що робота українських безпілотників на окупованих територіях триває, а противник дедалі частіше втрачає сучасні засоби спостереження й оборони.
- 13 жовтня Сили спеціальних операцій та СБУ завдали ударів дронами по нафтовому терміналу у тимчасово окупованій Феодосії та по кількох електростанціях у Криму.
