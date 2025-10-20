ГУР знищило новітню російську РЛС "Валдай" у Криму

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, операцію виконали фахівці Управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР.

"Майстри Управління безпілотних систем вистежили та прицільно уразили замасковану московитами дороговартісну радіолокаційну систему на аеродромі "Джанкой" у тимчасово окупованому Криму", — йдеться у повідомленні розвідки.

РЛС "Валдай" — це одна із найновіших російських комплексів, призначена для виявлення та боротьби з малорозмірними безпілотними літальними апаратами. Її розгортання мало посилити захист повітряного простору окупованого півострова, однак українські сили успішно ліквідували систему.