Інтенсивність російських атак на лівому березі Дніпра суттєво знизилася, - Гуменюк
Росіяни економлять бронетехніку, тому штурмують піхотою. Проте інтенсивність російських атак на лівому березі Дніпра суттєво знизилася
Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Ми продовжуємо утримувати позиції (на лівобережжі, - ред.) і відбивати атаки ворога. З боку окупантів інтенсивність атак, так, суттєво знизилася. Останніми днями було три-чотири атаки. За минулу добу ми нарахували дві такі, і вони теж були невдалими", - заявила вона, додавши, що окупанти продовжують піхотні штурми без застосування бронетехніки.
"Очевидно, економлять (бронетехніку, - ред.). І ми бачимо, це вже довготривалий час відбувається. Після того як вони досить потужно втрачали її при кожному штурмі. Була така заборона на використання техніки, і зараз суто виходи піхотних груп", - сказала Гуменюк.
За її словами, окупанти мають достатній запас техніки, але втрати змушують економити її.
- На фронті за добу відбулося 65 бойових зіткнень. Натомість українські бійці відбили атаки ворога на 7 напрямках та знищили 910 окупантів.
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