Інтенсивність російських атак на лівому березі Дніпра суттєво знизилася, - Гуменюк

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми продовжуємо утримувати позиції (на лівобережжі, - ред.) і відбивати атаки ворога. З боку окупантів інтенсивність атак, так, суттєво знизилася. Останніми днями було три-чотири атаки. За минулу добу ми нарахували дві такі, і вони теж були невдалими", - заявила вона, додавши, що окупанти продовжують піхотні штурми без застосування бронетехніки.

"Очевидно, економлять (бронетехніку, - ред.). І ми бачимо, це вже довготривалий час відбувається. Після того як вони досить потужно втрачали її при кожному штурмі. Була така заборона на використання техніки, і зараз суто виходи піхотних груп", - сказала Гуменюк.

За її словами, окупанти мають достатній запас техніки, але втрати змушують економити її.