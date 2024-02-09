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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

ЗСУ ліквідували 910 окупантів, 22 бронемашини та 24 артсистеми, - Генштаб

9 лютого, 2024 п'ятниця
07:59
Війна з Росією ЗСУ

На фронті за добу відбулося 65 бойових зіткнень. Натомість українські бійці відбили атаки ворога на 7 напрямках та знищили 910 окупантів

Про це 9 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 393 290 (+910)
  • танків ‒ 6385 (+2) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 921 (+22) 
  • артилерійських систем – 9435 (+24) 
  • РСЗВ – 981 (+1) 
  • засобів ППО ‒ 666 (+0)
  • літаків – 332 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18)
  • крилатих ракет ‒ 1881 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 24 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 551 (+38)
  • спеціальної техніки ‒ 1509 (+4).

Зведення Генштабу: Сили оборони за добу відбили 58 атак ворога на 7 напрямках

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника біля Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника поблизу Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 19 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку окупантів західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

Армія РФ завдала 13 ракетних та 66 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали: Стариця, Іванівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Костянтинівка, Олександропіль, Авдіївка, Курахове, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області; Новодарівка, Оріхів Запорізької області; Качкарівка, Червоний Маяк Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Українські сили уразили 2 склади боєприпасів та 2 артилерійських засоби ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 складах боєприпасів, 2 артилерійських засобах та 1 логістичному хабу противника.

  • Російські військові вночі на 9 лютого запустили ударні дрони на територію України з двох напрямків - на Харківщину та Миколаївщину.
Теги:
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Росія
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