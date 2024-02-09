РФ запустила "шахеди" з двох напрямків у ніч на 9 лютого. На Харківщині - пожежа
Російські військові вночі на 9 лютого запустили ударні дрони на територію України з двох напрямків - на Харківщину та Миколаївщину
Про це повідомили Повітряні Сили.
Приблизно о 23:30 військові оголосили загрозу застосування "шахедів" для Харківської області.
"Група ворожих дронів у напрямку Чугуєва зі сходу!", - додали згодом у ПС.
О 23:50 там повідомили, що ще одна група дронів залетіла на Харківщину з Білгородської області (РФ).
За 6 хвилин військові проінформували про запуск БПЛА з півдня на Миколаївщину.
Станом на 00:09 9 лютого:
- "шахеди" на Харківщині рухаються західним курсом.
- "шахеди" на півдні Миколаївщини та Херсонщини прямують на північний схід.
О 0:21 ПС повідомили про загрозу тактичної авіації на сході:"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження".
Атака на Харківщину
Очільник ОВА Олег Синєгубов о 0:38 повідомив, що внаслідок ударів дронами є загорання цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді.
"Зафіксували щонайменше п’ять "шахедів".На цю хвилину - без постраждалих. Не покидайте укриттів! Групи безпілотників продовжують рухаються Харківщиною", - написав він.
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