РФ запустила "шахеди" з двох напрямків у ніч на 9 лютого. На Харківщині - пожежа

Про це повідомили Повітряні Сили.

Приблизно о 23:30 військові оголосили загрозу застосування "шахедів" для Харківської області.

"Група ворожих дронів у напрямку Чугуєва зі сходу!", - додали згодом у ПС.

О 23:50 там повідомили, що ще одна група дронів залетіла на Харківщину з Білгородської області (РФ).

За 6 хвилин військові проінформували про запуск БПЛА з півдня на Миколаївщину.

Станом на 00:09 9 лютого:

"шахеди" на Харківщині рухаються західним курсом.

"шахеди" на півдні Миколаївщини та Херсонщини прямують на північний схід.

О 0:21 ПС повідомили про загрозу тактичної авіації на сході:"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження".

Атака на Харківщину

Очільник ОВА Олег Синєгубов о 0:38 повідомив, що внаслідок ударів дронами є загорання цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді.

"Зафіксували щонайменше п’ять "шахедів".На цю хвилину - без постраждалих. Не покидайте укриттів! Групи безпілотників продовжують рухаються Харківщиною", - написав він.

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