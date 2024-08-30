Італія не дозволяє ЗСУ використовувати надану зброю для ударів по території Росії
Італія зберігає свою позицію щодо зброї, наданої Україні: позицію, яка не дозволяє Києву використовувати зброю, надіслану з Італії, для ударів по території Росії
Про це сказав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Сorriere.
У середу, 29 серпня, Таяні прибув до Брюсселя для участі в неформальному засіданні Ради із закордонних справ Європейського Союзу, де також був присутній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Він заявив, що Італія не воює з Москвою, коментуючи прохання України дозволити удари наданою зброєю по території РФ.
"Кожна країна вирішує для себе. Ми відправили в основному оборонне озброєння, зараз ми збираємося відправити нову батарею Samp-T, яка є оборонною і не може використовуватися на території Росії. Ми повторюємо, що ми не воюємо з Росією, НАТО не воює з Росією, тому Італія залишається на позиції використання нашої зброї на території України. Потім інші країни вирішать, як вважають за потрібне", - сказав Таяні.
- Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україні потрібно надати право використовувати літаки F-16, надані європейськими країнами, для ударів по цілях на території Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.98 Купівля 40.98Продаж 41.44
- EUR Купівля 45.36Продаж 46.04
- Актуальне
- Важливе