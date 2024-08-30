Україні треба дозволити застосовувати F-16 для ударів по цілях у Росії, - президент Чехії Павел
Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україні потрібно надати право використовувати літаки F-16, надані європейськими країнами, для ударів по цілях на території Росії
Про це повідомляє Novinky.cz.У Генеральному штабі ЗСУ в четвер, 29 серпня, підтвердили, що під час відбиття російського ракетного удару винищувач F-16 зазнав катастрофи, пілот загинувуту ООН ми хочемо допомогти Україні проти агресії і ми допомагаємо їй матеріальними поставками, а не беремо безпосередню участь у бойових діях, то Україна вирішує, як використовувати ці поставки зброї", – сказав Петр Павел.
За його словами, цілком правомірно, щоб Україна атакувала за цілі в Росії.
"Якби не те, що Росія почала агресію і вже давно б'є по цілях на українській території, то Україні не довелося б бити по жодній цілі в Росії", - зауважив він.
Павел наголосив, що "головна карта в руках у президента Путіна". На думку чеського президента, російський диктатор може завершити війну за одну ніч.
- У ніч з 25 на 26 серпня РФ атакувала Україну ракетами та дронами. Унаслідок тривалої масованої атаки загинули та були поранені люди в різних регіонах, також ворог ударив по інфраструктурі. Володимир Зеленський 26 серпня провів ставку. За його даними, ворог запустив по території України 127 ракет різного типу й 109 дронів.
- Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив, що українські військові за допомогою винищувачів F-16 збили деякі російські ракети під час масованої атаки 26 серпня.
- Видання Wall Street Journal 29 серпня повідомило, що 26 серпня в Україні, ймовірно, був знищений перший винищувач F-16.
- У Генеральному штабі ЗСУ в четвер, 29 серпня, підтвердили, що під час відбиття російського ракетного удару винищувач F-16 зазнав катастрофи, пілот загинув.
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