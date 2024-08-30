Україні треба дозволити застосовувати F-16 для ударів по цілях у Росії, - президент Чехії Павел

Про це повідомляє Novinky.cz.У Генеральному штабі ЗСУ в четвер, 29 серпня, підтвердили, що під час відбиття російського ракетного удару винищувач F-16 зазнав катастрофи, пілот загинувуту ООН ми хочемо допомогти Україні проти агресії і ми допомагаємо їй матеріальними поставками, а не беремо безпосередню участь у бойових діях, то Україна вирішує, як використовувати ці поставки зброї", – сказав Петр Павел.

За його словами, цілком правомірно, щоб Україна атакувала за цілі в Росії.

"Якби не те, що Росія почала агресію і вже давно б'є по цілях на українській території, то Україні не довелося б бити по жодній цілі в Росії", - зауважив він.

Павел наголосив, що "головна карта в руках у президента Путіна". На думку чеського президента, російський диктатор може завершити війну за одну ніч.