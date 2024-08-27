Зеленський заявив, що для збиття ракет під час масованої атаки РФ 26 серпня залучили F-16

Про це він сказав під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

"F-16 - це дуже добрий результат, чимало про це говорили. Уже в межах масованої російської ракетної атаки (26 серпня, - ред.) ми за допомогою F-16 збили деякі ракети. Ми дякуємо партнерам, що надали нам ці винищувачі", - заявив президент.

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Зеленський зазначив, що Україна не має багато винищувачів F-16 і отриманих наразі недостатньо.

"Ми маємо пропозиції до США і все залежить від їхнього дозволу", - підсумував президент.