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Зеленський заявив, що для збиття ракет під час масованої атаки РФ 26 серпня залучили F-16

Ольга Бабишена
27 серпня, 2024 вiвторок
14:46
Війна з Росією F-16

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові за допомогою винищувачів F-16 збили деякі російські ракети під час масованої атаки 26 серпня

Зміст

Про це він сказав під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

"F-16 - це дуже добрий результат, чимало про це говорили. Уже в межах масованої російської ракетної атаки (26 серпня, - ред.) ми за допомогою F-16 збили деякі ракети. Ми дякуємо партнерам, що надали нам ці винищувачі", - заявив президент.

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Зеленський зазначив, що Україна не має багато винищувачів F-16 і отриманих наразі недостатньо. 

"Ми маємо пропозиції до США і все залежить від їхнього дозволу", - підсумував президент. 

  • Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.
  • Президент Володимир Зеленський 26 серпня провів ставку після масованої атаки РФ. За його даними, ворог запустив по території України 127 ракет різного типу й 109 дронів.
Теги:
Україна
Росія
Володимир Зеленський
F-16
Авіація
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