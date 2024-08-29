Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією WSJ: Україна втратила перший винищувач F-16

WSJ: Україна втратила перший винищувач F-16

Олена Будько
29 серпня, 2024 четвер
18:22
Війна з Росією US Department of Defense

В Україні у понеділок, 26 серпня, ймовірно, був знищений перший винищувач F-16

Зміст

Про це повідомляє видання Wall Street Journal, посилаючись на неназваного американського посадовця.

Як пише WSJ, за словами офіційного представника США, винищувач F-16 начебто був знищений у результаті катастрофи в понеділок, через кілька тижнів після того, як перший літак американського виробництва прибув в Україну.

За попередніми даними, літак не був збитий вогнем противника, хоча інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу України в понеділок, – зазначив чиновник. Він додав, що, найімовірніше, катастрофа сталася через помилку пілота.

Читайте також: Вистежували F-16, - екскомандир Айдару Дикий про задачі РФ під час атак 26-27 серпня

В Україні офіційні особи наразі не підтверджували цю інформацію.

  • Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив, що українські військові за допомогою винищувачів F-16 збили деякі російські ракети під час масованої атаки 26 серпня.
  • У ніч з 25 на 26 серпня РФ атакувала Україну ракетами та дронами. Унаслідок тривалої масованої атаки загинули та були поранені люди в різних регіонах, також ворог ударив по інфраструктурі. Володимир Зеленський 26 серпня провів ставку. За його даними, ворог запустив по території України 127 ракет різного типу й 109 дронів.

Теги:
Читайте також:
інавгурація путіна
Автор Влад Дідусь
28 серпня, 2024 середа
"Моральний кодекс РФ не дозволяє їй стерти Україну з лиця землі": маніпуляції іноземних ЗМІ за 28 серпня
Карта бойових дій за 21-28 серпня
Автор Богдан Бачинський
28 серпня, 2024 середа
​​​​​​​Карта бойових дій за період 21-28 серпня: росіяни пробили ворота на Покровськ, штурмують торецькі "Вежі", але сама РФ не припиняє палати
вогонь, полум'я, пожежа
Автор Ксенія Золотова
28 серпня, 2024 середа
У РФ горять мінімум дві нафтобази після атак БПЛА, ще одну атаковано
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 45.54
    Продаж 46.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
29 серпня
18:47
Зеленський зустрівся з рідними загиблих Героїв України: вручив їм ордени "Золота Зірка" та сертифікати на квартири
18:37
Оновлено
Нікополь
Росія вдарила по Нікополю: вбила жінку та поранила ще 6 людей
18:31
Ексклюзив
ЗРК С-400 РФ
РФ не має ефективних засобів протидії балістичним ракетам, - Defense Express
18:30
На Одещині блискавка влучила у церкву
На Одещині блискавка влучила у церкву: сталася пожежа
18:20
новини Львівщини
Окупанти атакували Новоосинове на Харківщині: постраждали четверо цивільних
18:19
Міноборони кодифікувало набір розмінування українського виробництва, до якого входить понад 10 предметів
18:13
Ілюстративне фото
Окупанти вдарили по двох містах на Донеччині: поранені шість людей
18:04
Нардеп Ігор Копитін
"Слуга" Копитін потрапив у ДТП на трасі Київ - Одеса: його шпиталізували
17:58
відключення світла
Застосовуватимуть від однієї до трьох черг: Укренерго оприлюднило графіки вимкнення світла на 30 серпня
17:32
Оновлено
Павло Попов
У Росії заарештували ексзаступника міністра оборони Попова за підозрою в шахрайстві
17:27
Ігор Коломойський, суд
Коломойський залишатиметься під вартою, хоча в одній зі справ йому змінили запобіжний захід
17:21
ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 98 боєзіткнень: найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку
17:19
Олександр Сирський
"Ворог кидає у бій все, що може рухатися": Сирський про ситуацію на Покровському напрямку
17:17
Ексклюзив
світло
Ситуація з електроенергією має змінитися на краще, - Оржель
17:15
Оновлено
обстріл Купʼянська
Унаслідок удару по Куп'янську 28 серпня поранено 21 людину, 10 з них - поліцейські
17:05
Оновлено
Київ, Майдан Незалежності
У Києві перейменували ще сім вулиць та провулків у межах дерусифікації
17:00
Тейлор Свіфт
У ЦРУ заявили, що підозрювані у спробі теракту на концерті Тейлор Свіфт планували вбити десятки тисяч людей
16:53
Росіяни на ТОТ планують зобов'язати молодших школярів учити вірші про "СВО", - Спротив
16:45
Ексклюзив
евакуація
У Покровську станом на 28 серпня залишалося 1900 дітей, - журналістка Соболенко
16:44
Монумент загиблим воїнам на Лісовому кладовищі
У столиці на Лісовому кладовищі відкрили меморіал, присвячений загиблим киянам
16:40
Володимир Зеленський
"Найбільше уваги Покровському і Торецькому напрямкам": Зеленський провів наради щодо ситуації на фронті
16:38
Тім Бертон і Моніка Беллуччі на премʼєрі "Бітлджюс Бітлджюс"
Фільм-відкриття Венеційського кінофестивалю "Бітлджюс 2" отримав  4-хвилинні овації
16:28
школа
Росіяни зруйнували або пошкодили понад 3400 навчальних закладів України, - Офіс генпрокурора
16:12
PR
Як вчителю англійської знайти роботу зараз? Відповідь експертів Grade 
16:08
Ексклюзив
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
У пекельних умовах Сили оборони роблять усе можливе, щоб не дати ворогу просуватися, - капітан НГУ
16:05
вокзал у Львові
На вокзалах найбільших міст України впродовж 29 серпня транслюють вірші полеглих військових-поетів
15:59
Понад місяць тримав жительку Херсонщини в сексуальному рабстві: окупанту повідомили про підозру
15:57
Тамерлан
Український співак Тамерлан, який нині в ЗСУ, показав фото з Курщини
15:44
ВАКС
ВАКС стягнув у дохід держави квартиру керівника одного з ТЦК Вінниччини вартістю майже 2 млн грн
15:43
Очільник АМКУ Павло Кириленко вніс 30 млн грн застави
15:33
окупанти рф
Росіяни почали формувати нову бригаду для підтримки своїх військ на Харківщині
15:26
На Михайлівській площі прощаються з Наталією Кузнєцовою
У Києві на Михайлівській площі попрощалися з активісткою та військовою Наталією Кузнєцовою
15:22
світло
У Києві та низці областей ввели екстрені вимкнення світла
15:13
премія "Оскар"
Український оскарівський комітет оголосив 4 фільми, які змагатимуться в нацвідборі на премію
15:07
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:06
Ексклюзив
Карта бойових дій за 21-28 серпня
Наприкінці вересня атакувальні можливості росіян вичерпаються: майор запасу НГУ про ситуацію на Покровському напрямку
15:05
Джейк Салліван
Сі Цзіньпін зустрівся з Салліваном: з-поміж іншого обговорили війну в Україні
14:59
церква
Від 2018 року з УПЦ МП до ПЦУ перейшло 1,5 тис. релігійних громад
14:54
АВВА
Гурт ABBA заборонив Трампу використовувати свою музику в передвиборчій кампанії
14:54
Рівненська АЕС
Під час атаки РФ 26 серпня від мережі відключались 4 енергоблоки українських АЕС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV