WSJ: Україна втратила перший винищувач F-16

Про це повідомляє видання Wall Street Journal, посилаючись на неназваного американського посадовця.

Як пише WSJ, за словами офіційного представника США, винищувач F-16 начебто був знищений у результаті катастрофи в понеділок, через кілька тижнів після того, як перший літак американського виробництва прибув в Україну.

За попередніми даними, літак не був збитий вогнем противника, хоча інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу України в понеділок, – зазначив чиновник. Він додав, що, найімовірніше, катастрофа сталася через помилку пілота.

Читайте також: Вистежували F-16, - екскомандир Айдару Дикий про задачі РФ під час атак 26-27 серпня

В Україні офіційні особи наразі не підтверджували цю інформацію.