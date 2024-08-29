WSJ: Україна втратила перший винищувач F-16
В Україні у понеділок, 26 серпня, ймовірно, був знищений перший винищувач F-16
Про це повідомляє видання Wall Street Journal, посилаючись на неназваного американського посадовця.
Як пише WSJ, за словами офіційного представника США, винищувач F-16 начебто був знищений у результаті катастрофи в понеділок, через кілька тижнів після того, як перший літак американського виробництва прибув в Україну.
За попередніми даними, літак не був збитий вогнем противника, хоча інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу України в понеділок, – зазначив чиновник. Він додав, що, найімовірніше, катастрофа сталася через помилку пілота.
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В Україні офіційні особи наразі не підтверджували цю інформацію.
- Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив, що українські військові за допомогою винищувачів F-16 збили деякі російські ракети під час масованої атаки 26 серпня.
- У ніч з 25 на 26 серпня РФ атакувала Україну ракетами та дронами. Унаслідок тривалої масованої атаки загинули та були поранені люди в різних регіонах, також ворог ударив по інфраструктурі. Володимир Зеленський 26 серпня провів ставку. За його даними, ворог запустив по території України 127 ракет різного типу й 109 дронів.
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