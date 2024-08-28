Вистежували F-16, - екскомандир Айдару Дикий про задачі РФ під час атак 26-27 серпня
Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що під час ворожих обстрілів 26-27 серпня росіяни зокрема намагалися поцілити винищувачі F-16
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Крім енергетики була ще одна група об’єктів, про яку ми мало говоримо, але тут не та ситуація, коли ми розкажемо ворогу, куди він цілився. Ще ворог цілився по наших літаках. Обидва ракетних потужних удари, перший і другий. Крім енергосистеми також значна кількість і ракет, і дронів були спрямовані конкретно на наші аеродроми і конкретно на наші літаки, зокрема вони випасали, можна сказати, F-16", - вважає він.
За його словами, росіяни не досягли цієї цілі.
"Ну і результат у них по цій категорії об’єктів, тобто по літаках, результат просто нульовий. Вони не змогли знищити жодну нашу машину. От саме жодну, повітряні сили і Головн управління розвідки спрацювали ідеально. ГУР вчасно попередив, які саме літаки відомі росіянам, які саме, точніше, їх схованки відомі росіянам, куди летітиме, Повітряні сили вчасно відреагували. Жодна машина не була знайдена на тому місці, куди цілили", - зазначив Євген Дикий.
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