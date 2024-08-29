Генштаб підтвердив катастрофу літака F-16
У Генеральному штабі ЗСУ в четвер, 29 серпня, підтвердили, що під час відбиття російського ракетного удару винищувач F-16 зазнав катастрофи, пілот загинув
Про це інформує Генштаб.
Вказано, що під час відбиття одного з російських ракетних ударів було застосовано винищувачі F-16. Вони показали високу ефективність, з їхньою допомогою збили чотири крилатих ракети ворога.
Втім, під час заходу на наступну ціль з одним із літаків втратили зв'язок. Пізніше з'ясувалося, що літак зазнав катастрофи, льотчик загинув.
"Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака", - додали в Генштабі.
Суспільне, посилаючись на джерело у Міноборони, повідомило, що пілотуючи F-16 загинув Олексій "Мунфіш" Месь. Він був одним із перших українських пілотів, які почали навчання на F-16 у США. Прощання з льотчиком відбулося 29 серпня на Волині.
- У ніч з 25 на 26 серпня РФ атакувала Україну ракетами та дронами. Унаслідок тривалої масованої атаки загинули та були поранені люди в різних регіонах, також ворог ударив по інфраструктурі. Володимир Зеленський 26 серпня провів ставку. За його даними, ворог запустив по території України 127 ракет різного типу й 109 дронів.
- Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив, що українські військові за допомогою винищувачів F-16 збили деякі російські ракети під час масованої атаки 26 серпня.
- Видання Wall Street Journal 29 серпня повідомило, що 26 серпня в Україні, ймовірно, був знищений перший винищувач F-16.
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