Генштаб підтвердив катастрофу літака F-16

Про це інформує Генштаб.

Вказано, що під час відбиття одного з російських ракетних ударів було застосовано винищувачі F-16. Вони показали високу ефективність, з їхньою допомогою збили чотири крилатих ракети ворога.

Втім, під час заходу на наступну ціль з одним із літаків втратили зв'язок. Пізніше з'ясувалося, що літак зазнав катастрофи, льотчик загинув.

"Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака", - додали в Генштабі.

Суспільне, посилаючись на джерело у Міноборони, повідомило, що пілотуючи F-16 загинув Олексій "Мунфіш" Месь. Він був одним із перших українських пілотів, які почали навчання на F-16 у США. Прощання з льотчиком відбулося 29 серпня на Волині.