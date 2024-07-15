Із заводів у Європі найбільше артсистем на місяць виробляє наше підприємство, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський 15 липня заявив, що з усіх заводів Європи найбільша кількість артилерійських систем виробляється в нашій країні
Про це він сказав під час пресконференції 15 липня.
На запитання журналістки про те, скільки САУ "Богдана" Україна виробляє на місяць, Зеленський відповів: "Виробляємо сьогодні потужну кількість САУ "Богдана". Із заводів у Європі, я б сказав би, найбільша кількість артилерійських систем на місяць виробляється нашим підприємством".
Також частина питання стосувалася того, чи має Україна власні розробки далекобійної зброї.
"Ми займаємось іншими системами, які дадуть можливість нам бути більш далекобійними, розробки є", - додав Зеленський.
- 18 квітня повідомлялося, що ОПК України у квітні вперше видасть 10 самохідних артилерійських установок "Богдана", розробкою яких почали займатися після початку війни на Донбасі.
- 11 липня стало відомо, що перша партія з 18 українських самохідних артилерійських установок "Богдана", профінансова Данією, надійде на потреби Збройних сил найближчими місяцями.
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