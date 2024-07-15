Із заводів у Європі найбільше артсистем на місяць виробляє наше підприємство, - Зеленський

Про це він сказав під час пресконференції 15 липня.

На запитання журналістки про те, скільки САУ "Богдана" Україна виробляє на місяць, Зеленський відповів: "Виробляємо сьогодні потужну кількість САУ "Богдана". Із заводів у Європі, я б сказав би, найбільша кількість артилерійських систем на місяць виробляється нашим підприємством".

Також частина питання стосувалася того, чи має Україна власні розробки далекобійної зброї.

"Ми займаємось іншими системами, які дадуть можливість нам бути більш далекобійними, розробки є", - додав Зеленський.