Зеленський: у квітні ОПК України вперше видасть одразу 10 САУ "Богдана", у травні буде ще більше

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він заслухав доповіді про надходження техніки та боєприпасів, а також розподіл по бойових та комплектування резервних бригад.

"Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан", у травні й далі – ще більше", - поінформував президент.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів щодо поточної ситуації на фронті та результатів удару по російських об’єктах у Криму.

"Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат", - зазначив Зеленський.

Також учасники наради обговорили методи боротьби з російським пропагандистським телевізійним сигналом у прикордонних регіонах.

"Складне технічне завдання, але є власні розробки, які можуть із ним впоратися", - резюмував Зеленський.

2 квітня NYT написала, що Україна виготовляє 8 САУ "Богдана" на місяць.

Читайте також: САУ "Богдана": як розробляли українську гаубицю і які її технічні характеристики