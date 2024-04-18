Зеленський: у квітні ОПК України вперше видасть одразу 10 САУ "Богдана", у травні буде ще більше
ОПК України у квітні вперше видасть 10 самохідних артилерійських установок "Богдана", розробкою яких почали займатися після початку війни на Донбасі
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він заслухав доповіді про надходження техніки та боєприпасів, а також розподіл по бойових та комплектування резервних бригад.
"Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан", у травні й далі – ще більше", - поінформував президент.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів щодо поточної ситуації на фронті та результатів удару по російських об’єктах у Криму.
"Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат", - зазначив Зеленський.
Також учасники наради обговорили методи боротьби з російським пропагандистським телевізійним сигналом у прикордонних регіонах.
"Складне технічне завдання, але є власні розробки, які можуть із ним впоратися", - резюмував Зеленський.
- 2 квітня NYT написала, що Україна виготовляє 8 САУ "Богдана" на місяць.
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