Україна виготовляє 8 САУ "Богдана" на місяць, - NYT
Український військово-промисловий комплекс виготовляє на місяць 8 самохідних артилерійських установок "Богдана"
Про це пише The New York Times.
Зокрема у виданні нагадали, що на момент повномасштабного вторгнення Росії, Україна мала одну таку установку. І вона здатна стріляти снарядами калібру НАТО.
"Зараз українська збройна промисловість будує вісім самохідних артилерійських систем "Богдана" щомісяця, і хоча офіційні особи не скажуть, скільки вони загалом виготовили, збільшення виробництва свідчить про потенційний бум внутрішнього виробництва зброї в країні", - йдеться у матеріалі.
Водночас Росія вже вчетверо збільшує виробництво зброї в цілодобових операціях.
Видання також ознайомилося із документами українського уряду, у яких йдеться, що за останній рік українські оборонні підприємства побудували втричі більше бронетехніки, ніж вони виготовляли до війни, і в чотири рази збільшили виробництво протитанкових ракет.
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Компанія Janes провела аналіз військового бюджету України до 2030 року, згідно з ним фінансування досліджень і розробок цього року зросте у вісім разів - до 1,3 млрд доларів із 162 млн. А військові закупівлі підскочили до прогнозованого 20-річного максимуму майже в 10 млрд доларів у 2023 році порівняно з довоєнним показником приблизно в 1 млрд доларів на рік.
Також зазначається, що деяку зброю в Україні виробляти важче, ніж іншу. Зокрема це стосується 155-міліметрових артилерійських снарядів, які так необхідні на полі бою, "але залежать від імпортної сировини та ліцензійних прав від західних виробників або урядів". Українське виробництво 155-мм снарядів "на підході", посилається NYT на слова міністра стратегічних питань промисловості України Олександра Камишіна.
Український уряд цьогоріч планує витратити близько 6 млрд доларів на зброю вітчизняного виробництва, включаючи один мільйон безпілотників.
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- 19 липня 2023 року колишній міністр оборони України Олексій Резніков розповів про позитивні перспективи самохідної артилерійської установки "Богдана" українського виробництва.
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