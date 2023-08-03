САУ "Богдана": як розробляли українську гаубицю і які її технічні характеристики

Еспресо розповідає про українську гаубицю, створену за натівськими стандартами, історію її створення, використання під час спецоперацій та особливості "Богдани".

Як створювали САУ "Богдана"

Розробку артилерійської системи 2С22 "Богдана" почали після початку війни на Донбасі. Дослідно-конструкторська робота в рамках державного оборонного замовлення ведеться від лютого 2016 року. До кооперації залучено близько 10 оборонних компаній. Особливістю розробки на Краматорському заводі важкого верстатобудування стало освоєння виробництва нарізного ствола для цієї САУ з української сталі і на українському обладнанні. Дослідний зразок встановили на колісне шасі КрАЗ-63221 із броньованою кабіною.

Ще один важливий аспект – гаубиця розрахована на 155-міліметрові натівські снаряди. Калібр 155 мм є стандартом для польової артилерії дивізійної ланки саме в країнах НАТО, на відміну від калібру 152 мм, що був прийнятий у СРСР.

Перша публічна згадка про САУ "Богдана" датована 14 липня 2018 року. Тоді військовий експерт Сергій Згурець повідомив, що установка буде вперше показана громадськості на військовому параді на честь Дня Незалежності. У серпні на Хрещатику відбулася перша демонстрація "Богдани".

155 мм САУ 2С22 "Богдана" у цеху КЗВВ. Вересень 2020 року / Фото: Роман Костенко

Станом на початок жовтня 2019 року, був виготовлений перший зразок системи, який успішно пройшов ходові випробування та здійснив перші тестові постріли. Але через відсутність вітчизняних снарядів потрібного калібру заводські випробування не були завершені. У жовтні 2022 року "Богдана" пройшла випробувальні стрільби, а в січні 2022 року, коли до повномасштабного вторгнення росіян залишалося близько місяця – вогневі випробування на полігоні ЗСУ "Алібей" в Одеській області. Тоді артилерійська установка успішно здійснила стрільби, під час яких було здійснено 450 пострілів на дальність 42 км.

Технічні характеристики САУ "Богдана"

Заявлена споряджена маса "Богдани" – 28 тонн. Її екіпаж складається із 5 людей. Машина отримала балістичний обчислювач, вбудовану навігаційну систему та дисплей командира. Артсистема має автоматизовану систему наведення на контролерах Siemens SIPLUS та SIMATIC HM та систему автоматичної подачі боєприпасів на 6 снарядів. Управління заряджанням, наведенням та стрільбами може здійснюватися як із кабіни установки, так і ззовні – у задній частині 2С22 "Богдана" встановлено другий пункт керування. Також на САУ розміщені контейнери, що здатні вмістити від 20 снарядів.

Вага: 28 тонн;

Шасі: КрАЗ-63221, МАЗ-6317, MAN, Tatra;

Обслуга: 5 осіб;

Швидкість руху трасою: 80 км/год;

Швидкість руху пересічною місцевістю - 30 км/год;

Двигун: 380-420 к.с.

Ствол: калібр - 155-мм, довжина - 52 калібри;

Кути підвищення: від +5 до +65 градусів;

Автомат зарядження: 6 снарядів;

Швидкострільність: 4-6 пострілів на хвилину;

Мінімальна дальність вогню: 780 м

Максимальна дальність вогню: 40-42 км (осколково-фугасний), 45-60 км (активно-реактивний)

За класом озброєння та показниками українська самохідна гаубиця схожа до французьких САУ CAESAR. Виробники заявляють, що в бойове положення артилерійська установка приводиться за 1,5 хв. Крім того, тут встановлена система обміну даними. "Богдана" має навігаційну систему та бортову систему управління вогнем. САУ може розганятися до 30 км/год по бездоріжжю та до 80 км/год по дорозі. Запас ходу складає 500 та 800 км відповідно.

Фото: defence-ua

Установка має протикульовий броньований захист екіпажу від куль типу Б-32 калібру (7,62 мм) на відстані не більше 30 метрів та від осколків аналогічних снарядів. Також є і протимінний захист.

Машина може рухатися у темну пору доби без фар, в режимі світломаскування, бо водій для руху використовує спеціальні екрани, які виводять зображення інфрачервоних камер. "Богдана" може подолати брід, глибиною 1,2 м.

Разом із тим, слід розуміти, що ті "Богдани", які зараз українські військові використовують на фронті, навряд чи мають усі ці види оновлення.

САУ "Богдана" і звільнення Зміїного

З початком повномасштабної збройної агресії Росії проти України, уже 25 лютого 2022 року розробникам САУ "Богдана" надійшло розпорядження знищити її, щоб новітня українська гаубиця не дісталась ворогу. В Краматорську дослідний зразок був розібраний на деталі та в розібраному стані вивезений у тил, до Житомира. Там її вдалось зібрати назад й відправити на фронт.

Влітку 2022 року Головнокомандувач Валерій Залужний подякував конструкторам та виробникам "Богдани", зазначивши, що вона "відіграла важливу роль у звільненні острова Зміїний". До звільнення острова українську гаубицю дозволила залучини її невелика вага та прохідність плавнями. До слова, відстань від Зміїного до суші – 37 км. Гаубиці "Богдана" та CAESAR підходили на вогневі позиції на березі моря поруч з містом Вилково. Кілька днів розрахунки облаштовували позиції та організовували схованки для гаубиць, а на деревах уздовж позицій розвішували металеві предмети для того, щоб російські РЛС не виявили українську техніку.

Фото: mil.in.ua

"Використання САУ "Богдана" – це один з найкращих прикладів того, що робить сучасне озброєння з армією РФ. З берегової лінії ЗСУ знищували рашистів, які намагались окопатись на захопленому Зміїному. Завдяки цій системі, завдяки реактивним системам та авіації. Завдяки коригуванню високоточного вогню, за допомогою безпілотника "байрактар", який знаходився на відстані півсотні кілометрів, але це йому не завадило давати точні координати цілей, які ЗСУ мають вразити", – коментував операцію військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

Учасник спецоперації Євген Грушовець відзначав функціональність гаубиці.

"Нашу "Богдану" через її простоту можна було молотком на місці полагодити. У нас була ситуація, коли ми з трактора якогось у Вилковому забрали деталь і поставили на "Богдану". І вона чудово працювала далі. Я впевнений, що, якщо довести теперішню "Богдану" до розуму, то це буде одна з найкращих установок у світі", – зазначав Грушовець.

Серійне виробництво українських гаубиць

Наприкінці 2022 року стрільбу із артустановки 2С22 "Богдана" продемонструвала 1-ша бригада ім. Івана Богуна. Міністр оборони Олексій Резніков тоді зазначив, що Україна профінансувала серійне виробництво гаубиць.

"Міноборони не афішувало це, але весь минулий рік ми не припиняли закупівлі озброєння та військової техніки у вітчизняних виробників. Після критичного періоду, коли значний обсяг ресурсів спрямовувався на імпорт необхідного для оборони, Міноборони підготувало перехід, щоб у 2023 році максимальний обсяг коштів було спрямовано українським виробникам. Це стосується усіх компонентів – від форми, взуття, бронежилетів і БПЛА до важкої зброї і боєприпасів", сказав Резніков. Він також наголосив, що західні танки на полі бої підтримуватиме українська артилерія.

Офіційне підтвердження про те, що "Богдана" поступила на озброєння до ЗСУ надійшло кілька тижнів тому.

"Українці дуже гостинна нація. Як видно на фото, конструкція української 155-мм самохідної гаубиці «Богдана» передбачає зручний столик, за яким екіпаж зможе смачно поїсти. У нас буде більше таких гармат!", – написав Резніков у твіттері.

9 липня застосування двох гаубиць українського виробництва на Бахмутському напрямку показала 57-ма окрема бригада ім. кошового отамана Костя Гордієнка.

Цікаво, що Суспільне, з посиланням на джерела у сфері оборонного виробництва, повідомляло, що "Богдану" прийняли на озброєння "за спрощеною процедурою", без повторних державних випробувань. Тоді як перші випробування не показали хороших результатів.

Фото: defence-ua

"Під час випробувань попередньої версії машини було виявлено купу недоліків, проблем і зауважень. Перше – це шасі КрАЗа. Абсолютно ненадійна платформа, крива, груба, постійно ламається і не задовільняє запиту військових. Друге – це надійність самої арт-частини, механізм запирання ствола, якість виготовлення, постійні клини, відсутність автомата заряджання, точність роботи", – цитували журналісти редактора порталу "Мілітарний" Тараса Чмута.

До слова, заплановано, що "Богдана" функціонуватиме на кількох видах шасі. Окрім КрАЗа, зараз це МАЗ (тимчасово, через те що виробляють у Росії, однак зараз кілька САУ функціонують саме на цьому шасі). Крім того, йдеться про шасі західних виробників MAN і Tatra. В лютому 2023 року Defense Express повідомив, що оновлена САУ "Богдана" може отримати одразу три типи шасі - від MAN, від КрАЗ з формулою 6х6 та шасі від Tatra із формулою 8х8 із використанням бронекабіни від "Української бронетехніки".