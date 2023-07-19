Про це розповів очільник Міноборони під час спілкування з журналістами, зокрема з Еспресо.TV.

"Плани у нас, що компанія, яка виготовляє українську САУ "Богдана" (з калібром 155, натівського стандарту), продовжить реалізовувати укладений з нами контракт на весь рік. У нас позитивні перспективи, що ми матимемо власну українську "пушку", чи гаубицю, для забезпечення ЗСУ", - сказав Резніков.

САУ "Богдана" стане основною в ЗСУ?

"Давайте подивимось, як вона пройде випробування на полі бою. У нас з вами 9 систем 155 мм. Ми друга країна у світі, яка має таку кількість Caesar, після Франції. Напевно по "крабах" ми можемо з дружньою Польщею бути. Але повторюсь: ми з вами повинні мати власну українську зброю. Це запорука того, що ми будемо потужним східним щитом не тільки для НАТО, Європи, але й для всього цивілізованого світу", - сказав міністр оборони Олексій Резніков.

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Довідка:

САУ "Богдана" - спільна розробка Краматорського заводу важкого верстатобудування і компанії "Українська бронетехніка", перша українська система озброєння стандарту НАТО.

САУ "Богдана": що відомо?

На початку липня міністр оборони України Олексій Резніков опублікував фотографію САУ "Богдана", яка була залучена на фронті.

Раніше згадка про САУ "Богдана" була ще під час деокупації острова Зміїний.