Кабмін працює над захистом основних доріг-артерій антидроновими сітками
Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко відвідала Донеччину та Дніпровщину і повідомила, що уряд працюватиме над ключовими завданнями для підтримки прифронтових територій
Про це поінформувала премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
Команда премʼєр-міністерки відвідала Донецьку та Дніпропетровську області з робочою поїздкою.
"Працюємо над ключовими завданнями для підтримки прифронтових територій: захист основних доріг-артерій антидроновими сітками; покращення умов розміщення і сервісів для внутрішньо переміщених осіб; підтримка бізнесу", - наголосила Свириденко.
Вона подякувала Силам оборони, які стримують ворога і цим забезпечують життя громад, а також українцям.
