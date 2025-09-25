Кабмін працює над захистом основних доріг-артерій антидроновими сітками

Про це поінформувала премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Команда премʼєр-міністерки відвідала Донецьку та Дніпропетровську області з робочою поїздкою.

"Працюємо над ключовими завданнями для підтримки прифронтових територій: захист основних доріг-артерій антидроновими сітками; покращення умов розміщення і сервісів для внутрішньо переміщених осіб; підтримка бізнесу", - наголосила Свириденко.

Вона подякувала Силам оборони, які стримують ворога і цим забезпечують життя громад, а також українцям.