Кадиров запропонував звільнити 20 українських військовополонених в обмін на зняття санкцій проти членів його сім'ї

Про це повідомляє ТАСС.

Зазначено, що Кадиров передав список прізвищ військополонених Скотту Ріттеру - колишньому інспектору ООН зі спостереження за ліквідацією іракської зброї масового знищення, який приїхав у столицю Чечні місто Грозний.

"Я воював і буду воювати проти керівництва США та західних країн, європейських країн, доки вони не будуть змінювати свою позицію та ставлення до нашої держави та мусульман усього світу. Тож проти мене запровадьте що хочете, але сім'ю, матір не чіпайте. Якщо їм важливе життя цих людей, якщо вони такі патріоти та хочуть возз'єднати сім'ї, хай обміняють на санкції своїх солдатів", - сказав Кадиров.