Канада не планує продовжувати програму зі спрощеного прийому українських біженців
Міністр імміграції Канади Марк Міллер заявив, що країна не має наміру продовжувати програму зі спрощеного прийому українських біженців
Про це пише Globe & Mail.
"Міністр розповів, що не має наміру продовжувати термінову візову програму для українців поза кінцевий термін, що вимагає від охочих приїхати до Канади до кінця місяця", - йдеться у повідомленні.
Він зауважив, що продовження цієї програми "активно не розглядається".
Але, за словами Міллера, що Канада збереже "гнучкість" у питанні реагування на міграційний аспект війни в Україні
"Необхідна операційна гнучкість для реагування на події в Україні", - зауважив міністр.
- 20 січня повідомлялось, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Канади прибули понад 210 тисяч українських біженців.
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