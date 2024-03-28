Канада не планує продовжувати програму зі спрощеного прийому українських біженців

Про це пише Globe & Mail.

"Міністр розповів, що не має наміру продовжувати термінову візову програму для українців поза кінцевий термін, що вимагає від охочих приїхати до Канади до кінця місяця", - йдеться у повідомленні.

Він зауважив, що продовження цієї програми "активно не розглядається".

Але, за словами Міллера, що Канада збереже "гнучкість" у питанні реагування на міграційний аспект війни в Україні

"Необхідна операційна гнучкість для реагування на події в Україні", - зауважив міністр.