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Канада не планує продовжувати програму зі спрощеного прийому українських біженців

28 березня, 2024 четвер
07:53
Війна з Росією На фото діти з України

Міністр імміграції Канади Марк Міллер заявив, що країна не має наміру продовжувати програму зі спрощеного прийому українських біженців

Про це пише Globe & Mail.

"Міністр розповів, що не має наміру продовжувати термінову візову програму для українців поза кінцевий термін, що вимагає від охочих приїхати до Канади до кінця місяця", - йдеться у повідомленні. 

Він зауважив, що продовження цієї програми "активно не розглядається".

Але, за словами Міллера, що Канада збереже "гнучкість" у питанні реагування на міграційний аспект війни в Україні

"Необхідна операційна гнучкість для реагування на події в Україні", - зауважив міністр.

  • 20 січня повідомлялось, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Канади прибули понад 210 тисяч українських біженців.
Теги:
Світ
Україна
Канада
біженці
підтримка України
біженці з України
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