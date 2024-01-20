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За час повномасштабного вторгнення РФ Канада прийняла понад 210 тисяч біженців з України

20 січня, 2024 субота
07:32
Війна з Росією

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Канади прибули понад 210 тисяч українських біженців

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані прикордонного агентства Канади.

Зазначається, що за програмою "Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки" (CUAET), яку створили у березні 2023 року, до Канади прибули 210 178 українців.

Програма надає право українським біженцям на термінове отримання трирічного дозволу на роботу й проживання у Канаді, а також фінансову допомогу та тимчасове безкоштовне поселення.

Загалом уряд Канади отримав майже 1,2 млн заявок на цю візу, з яких уже затвердив понад 936 тисяч. Прийом нових заявок на цю програму вже закрито, а власники візи мусять до кінця березня приїхати до Канади, аби скористатися нею.

  • Станом на 12 січня статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України. Понад 20% із них - чоловіки.
Суспільство
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біженці
біженці з України
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