За час повномасштабного вторгнення РФ Канада прийняла понад 210 тисяч біженців з України

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані прикордонного агентства Канади.

Зазначається, що за програмою "Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки" (CUAET), яку створили у березні 2023 року, до Канади прибули 210 178 українців.

Програма надає право українським біженцям на термінове отримання трирічного дозволу на роботу й проживання у Канаді, а також фінансову допомогу та тимчасове безкоштовне поселення.

Загалом уряд Канади отримав майже 1,2 млн заявок на цю візу, з яких уже затвердив понад 936 тисяч. Прийом нових заявок на цю програму вже закрито, а власники візи мусять до кінця березня приїхати до Канади, аби скористатися нею.