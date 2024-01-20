За час повномасштабного вторгнення РФ Канада прийняла понад 210 тисяч біженців з України
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Канади прибули понад 210 тисяч українських біженців
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані прикордонного агентства Канади.
Зазначається, що за програмою "Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки" (CUAET), яку створили у березні 2023 року, до Канади прибули 210 178 українців.
Програма надає право українським біженцям на термінове отримання трирічного дозволу на роботу й проживання у Канаді, а також фінансову допомогу та тимчасове безкоштовне поселення.
Загалом уряд Канади отримав майже 1,2 млн заявок на цю візу, з яких уже затвердив понад 936 тисяч. Прийом нових заявок на цю програму вже закрито, а власники візи мусять до кінця березня приїхати до Канади, аби скористатися нею.
- Станом на 12 січня статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України. Понад 20% із них - чоловіки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.59 Купівля 37.59Продаж 38.26
- EUR Купівля 40.92Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе