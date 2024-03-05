"Каша, поліція та гроші": як росіяни намагаються заманити жителів ТОТ на "вибори"

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

На тимчасово окупованій частині Донеччини росіяни обходять помешкання пенсіонерів і пропонують "гуманітарну допомогу". Мова йде про винагороду 5 тис. рублів за заповнення "виборчого бюлетеня". Гроші видають навіть без наявності паспорта РФ.

У Мелітополі Запорізької області росіяни вигадали розіграш призів для тих, хто долучиться до "голосування" всією родиною. Росіяни закликають містян прийти на "виборчі дільниці" з родичами, сфотографуватися і викласти фото у соцмережі. Як приз обіцяють фотокнигу.

На ТОТ Луганщини прибувають екіпажі російської поліції, також посилені загони росгвардійців, яких курує ФСБ. Вони шукатимуть підпільників, щоб ті не зривали проведення "виборів" президента РФ.

На Херсонщині окупанти намагаються заманити людей на "вибори" порцією безплатної каші. Їжу нібито будуть роздавати на "виборчих дільницях", також обіцяють імпровізовані пересувні концерти.