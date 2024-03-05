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"Каша, поліція та гроші": як росіяни намагаються заманити жителів ТОТ на "вибори"

5 березня, 2024 вiвторок
18:13
Війна з Росією Путін_Росгвардія

Російські терористи вигадують нові способи, щоб заманити жителів тимчасово окупованих територій на "вибори"

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

На тимчасово окупованій частині Донеччини росіяни обходять помешкання пенсіонерів і пропонують "гуманітарну допомогу". Мова йде про винагороду 5 тис. рублів за заповнення "виборчого бюлетеня". Гроші видають навіть без наявності паспорта РФ.

У Мелітополі Запорізької області росіяни вигадали розіграш призів для тих, хто долучиться до "голосування" всією родиною. Росіяни закликають містян прийти на "виборчі дільниці" з родичами, сфотографуватися і викласти фото у соцмережі. Як приз обіцяють фотокнигу.

На ТОТ Луганщини прибувають екіпажі російської поліції, також посилені загони росгвардійців, яких курує ФСБ. Вони шукатимуть підпільників, щоб ті не зривали проведення "виборів" президента РФ.

На Херсонщині окупанти намагаються заманити людей на "вибори" порцією безплатної каші. Їжу нібито будуть роздавати на "виборчих дільницях", також обіцяють імпровізовані пересувні концерти.

  • Зранку 5 березня в окупованому Криму російські силовики провели 10 обшуків у будинках кримських татар.
Теги:
Донецьк
Луганськ
Мелітополь
російська армія
Луганщина
вибори в Росії
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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